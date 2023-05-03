Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Вест Хэм
Манчестер Сити - Вест Хэм: обзор матча 03 мая 2023
Манчестер Сити
03.05.2023, среда, 22:00
Англия. Премьер-лига, 28 тур
3 : 0
Завершен
Вест Хэм
50'
Н. Аке
70'
Э. Холанд
85'
Ф. Фоден
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Сити - Вест Хэм
Замена
К. Филлипс
️️️️
Родри
90'
+1
ГОЛ! 3:0!
Ф. Фоден
85'
79'
Замена
С. Бенрахма
️️️️
Д. Боуэн
Замена
Ф. Фоден
️️️️
Х. Альварес
77'
Замена
М. Аканджи
️️️️
Н. Аке
77'
ГОЛ! 2:0!
Э. Холанд
Пас отдал
Д. Грилиш
70'
67'
Замена
Д. Ингс
️️️️
М. Антонио
62'
Замена
Б. Джонсон
️️️️
В. Цоуфал
ГОЛ! 1:0!
Н. Аке
Пас отдал
Р. Марез
50'
49'
Желтая карточка
Ф. Даунс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Бернарду Силва
АП
26
Рияд Марез
ПВ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
33
Эмерсон
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
4
Флинн Даунс
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
8
Пабло Форнальс
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
21
Максимо Перроне
ОП
27
Калвин Филлипс
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
Вест Хэм
94
Джозеф Ананг
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
2
Бен Джонсон
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
22
Мануэль Ланзини
АП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
4-1-3-2
1
Ортега
3
Диаш
15
Аке
6
Стоунз
2
Уокер
16
Родри
10
Грилиш
20
Силва
26
Марез
9
Холанд
19
Альварес
3-2-1-3-1
22
Фабиански
3
Крессуэлл
21
Огбонна
6
Керер
34
Цоуфал
33
Эмерсон
4
Даунс
20
Боуэн
8
Форнальс
11
Пакета
18
Антонио
19
Альварес
47
Фоден
47
Фоден
19
Альварес
15
Аке
28
Аканджи
28
Аканджи
15
Аке
16
Родри
27
Филлипс
27
Филлипс
16
Родри
34
Цоуфал
2
Джонсон
2
Джонсон
34
Цоуфал
20
Боуэн
10
Бенрахма
10
Бенрахма
20
Боуэн
18
Антонио
28
Ингс
28
Ингс
18
Антонио
Остались в запасе
Манчестер Сити
Вест Хэм
31
Эдерсон
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
21
Максимо Перроне
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
94
Джозеф Ананг
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
22
Мануэль Ланзини
АП
70
Максвел Корне
ЛВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
31
Эдерсон
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
21
Максимо Перроне
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
Остались в запасе
94
Джозеф Ананг
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
22
Мануэль Ланзини
АП
70
Максвел Корне
ЛВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Манчестер Сити - Вест Хэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Этихад Стэдиум
Новости команд
Все
Манчестер Сити
Вест Хэм
В «Манчестер Сити» случился раскол среди игроков
20:13
«Манчестер Сити» принял серьезное решение по Мареске на фоне неудач
Вчера, 18:20
3
Мареска объяснил, почему «Манчестер Сити» не смог победить «Наполи»
Вчера, 09:02
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
Вчера, 01:00
2
«Манчестер Сити» – «Наполи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
В «Манчестер Сити» случился раскол среди игроков
20:13
«Манчестер Сити» принял серьезное решение по Мареске на фоне неудач
Вчера, 18:20
3
Мареска объяснил, почему «Манчестер Сити» не смог победить «Наполи»
Вчера, 09:02
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
Вчера, 01:00
2
«Манчестер Сити» – «Наполи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
Экс-динамовца уволили из «Вест Хэма»
4 ноября
В Англии игрок оформил уникальный дубль, забив оба гола с собственной половины поля
24 октября
2
Капитан сборной Израиля: «Наша страна в 10 раз лучше Ирландии»
28 сентября
1
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Вест Хэм» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2026
15 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+