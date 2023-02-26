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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Челси
Тоттенхэм - Челси: обзор матча 26 февраля 2023
Тоттенхэм
26.02.2023, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-лига, 25 тур
2 : 0
Завершен
Челси
46'
О. Скипп
82'
Г. Кейн
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тоттенхэм - Челси
Замена
П. Порро
️️️️
Ришарлисон
89'
83'
Замена
М. Мудрик
️️️️
Ж. Феликс
83'
Замена
П. Обамеянг
️️️️
Р. Стерлинг
ГОЛ! 2:0!
Г. Кейн
Пас отдал
Э. Дайер
82'
Замена
Х. Сон
️️️️
Д. Кулушевски
79'
74'
Желтая карточка
М. Маунт
62'
Замена
Д. Закария
️️️️
Р. Лофтус-Чик
62'
Замена
М. Маунт
️️️️
Х. Зиеш
Желтая карточка
Б. Дэвис
59'
ГОЛ! 1:0!
О. Скипп
46'
45'
+4
Желтая карточка
Х. Зиеш
45'
+2
Желтая карточка
К. Хаверц
Желтая карточка
Эмерсон
45'
+2
19'
Замена
У. Фофана
️️️️
Т. Силва
16'
Травма
Т. Силва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
17
Фрэйзер Форстер
ВР
4
Бен Дэвис
ЛАЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
22
Эмерсон
ПАЗ
34
Оливер Скипп
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
47
Ришарлисон
ЦФ
9
Гарри Кейн
ЦФ
21
Деян Кулушевски
РФ
Главный тренер
Антонио Конте
Челси
13
Кепа
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
17
Энцо Фернандес
ОП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
29
Кай Хаверц
ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
22
Хаким Зиеш
РФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Тоттенхэм
40
Брэндон Остин
ВР
5
Джафет Танганга
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
7
Арно Данжума
ЛВ
29
Папе Сарр
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
Челси
13
Маркус Беттинелли
ВР
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
6
Денис Закария
ОП
8
Конор Галлахер
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
20
Нони Мадуэке
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
3-3-1-3
17
Форстер
21
Ромеро
15
Дайер
2
Лангле
4
Дэвис
34
Скипп
22
Эмерсон
23
Хейбьерг
9
Кейн
47
Ришарлисон
21
Кулушевски
4-1-1-1-3
13
Кепа
24
Джеймс
3
Силва
3
Кулибали
33
Чилвел
17
Фернандес
20
Лофтус-Чик
19
Стерлинг
22
Зиеш
79
Феликс
29
Хаверц
47
Ришарлисон
23
Порро
23
Порро
47
Ришарлисон
21
Кулушевски
7
Сон
7
Сон
21
Кулушевски
3
Силва
3
Фофана
3
Фофана
3
Силва
20
Лофтус-Чик
6
Закария
6
Закария
20
Лофтус-Чик
22
Зиеш
7
Маунт
7
Маунт
22
Зиеш
79
Феликс
27
Мудрик
27
Мудрик
79
Феликс
19
Стерлинг
7
Обамеянг
7
Обамеянг
19
Стерлинг
Остались в запасе
Тоттенхэм
Челси
5
Иван Перишич
ЛВ
40
Брэндон Остин
ВР
5
Джафет Танганга
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
29
Папе Сарр
ЦП
7
Арно Данжума
ЛВ
7
Лукас Моура
ПВ
Главный тренер
Антонио Конте
13
Маркус Беттинелли
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
8
Конор Галлахер
ЦП
20
Нони Мадуэке
ПВ
Главный тренер
Грэм Поттер
Остались в запасе
5
Иван Перишич
ЛВ
40
Брэндон Остин
ВР
5
Джафет Танганга
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
29
Папе Сарр
ЦП
7
Арно Данжума
ЛВ
7
Лукас Моура
ПВ
Остались в запасе
13
Маркус Беттинелли
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
8
Конор Галлахер
ЦП
20
Нони Мадуэке
ПВ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Грэм Поттер
Статистика матча Тоттенхэм - Челси
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Стюарт Атвелл
(Нунатон, Уорвикшир)
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
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