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АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Лестер
Манчестер Юнайтед - Лестер: обзор матча 19 февраля 2023
Манчестер Юнайтед
19.02.2023, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 24 тур
3 : 0
Завершен
Лестер
25'
М. Рэшфорд
56'
М. Рэшфорд
61'
Д. Санчо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Юнайтед - Лестер
Замена
К. Мэйну
️️️️
М. Забитцер
80'
75'
Замена
Д. Варди
️️️️
К. Ихеначо
75'
Замена
Д. Прат
️️️️
Тете
Замена
А. Ван-Биссака
️️️️
Л. Шоу
69'
Замена
Э. Эланга
️️️️
М. Рэшфорд
69'
ГОЛ! 3:0!
Д. Санчо
Пас отдал
Б. Фернандеш
61'
Замена
С. Мактоминей
️️️️
Фред
59'
59'
Замена
Б. Сумаре
️️️️
Н. Менди
59'
Замена
Ю. Тилеманс
️️️️
К. Дьюсбери-Холл
ГОЛ! 2:0!
М. Рэшфорд
Пас отдал
Фред
56'
48'
Желтая карточка
Н. Менди
Замена
Д. Санчо
️️️️
А. Гарначо
46'
45'
+2
Желтая карточка
В. Фас
ГОЛ! 1:0!
М. Рэшфорд
Пас отдал
Б. Фернандеш
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
7
Фред
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
15
Гарри Суттар
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
6
Нампалис Менди
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
11
Тете
ПВ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Манчестер Юнайтед
22
Том Хитон
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
37
Кобби Мэйну
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
19
Джейдон Санчо
ПВ
28
Факундо Пельистри
ПВ
Лестер
1
Даниэль Иверсен
ВР
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
4
Онини Ндиди
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
9
Джейми Варди
ЦФ
27
Патсон Дака
ЦФ
4-2-3-1
43
Де Хеа
23
Шоу
29
Линделеф
6
Мартинес
2
Далот
7
Фред
20
Забитцер
17
Гарначо
8
Фернандеш
9
Рэшфорд
9
Вегхорст
4-1-2-2-1
21
Уорд
21
Кастань
15
Суттар
4
Фас
34
Кристиансен
8
Дьюсбери-Холл
6
Менди
11
Барнс
11
Тете
10
Мэддисон
17
Ихеначо
23
Шоу
29
Ван-Биссака
29
Ван-Биссака
23
Шоу
20
Забитцер
37
Мэйну
37
Мэйну
20
Забитцер
7
Фред
8
Мактоминей
8
Мактоминей
7
Фред
9
Рэшфорд
19
Эланга
19
Эланга
9
Рэшфорд
17
Гарначо
19
Санчо
19
Санчо
17
Гарначо
6
Менди
34
Сумаре
34
Сумаре
6
Менди
11
Тете
26
Прат
26
Прат
11
Тете
8
Дьюсбери-Холл
18
Тилеманс
18
Тилеманс
8
Дьюсбери-Холл
17
Ихеначо
9
Варди
9
Варди
17
Ихеначо
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Лестер
22
Том Хитон
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
28
Факундо Пельистри
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
1
Даниэль Иверсен
ВР
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
4
Онини Ндиди
ЦП
27
Патсон Дака
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
22
Том Хитон
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
28
Факундо Пельистри
ПВ
Остались в запасе
1
Даниэль Иверсен
ВР
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
4
Онини Ндиди
ЦП
27
Патсон Дака
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Лестер
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
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