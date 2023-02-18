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АПЛ 2026/2027
Челси - Саутгемптон
Челси - Саутгемптон: обзор матча 18 февраля 2023
Челси
18.02.2023, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 24 тур
0 : 1
Завершен
Саутгемптон
45+1'
Д. Уорд-Проус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Челси - Саутгемптон
90'
+8
Желтая карточка
Р. Перро
Желтая карточка
М. Ковачич
90'
+7
90'
+7
Желтая карточка
Д. Уорд-Проус
90'
+5
Замена
Лянко
️️️️
Э. Мэйтленд-Найлс
Желтая карточка
Кепа
87'
87'
Желтая карточка
Р. Лавиа
87'
Замена
И. Диалло
️️️️
Р. Лавиа
87'
Замена
К. Алькарас
️️️️
М. Эльюнусси
Замена
К. Галлахер
️️️️
Б. Чилвел
84'
Замена
Т. Чалоба
️️️️
С. Аспиликуэта
84'
75'
Желтая карточка
С. Мара
Замена
М. Мудрик
️️️️
Н. Мадуэке
64'
Замена
К. Хаверц
️️️️
М. Маунт
64'
59'
Замена
С. Мара
️️️️
П. Онуачу
59'
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
С. Армстронг
59'
Замена
А. Армстронг
️️️️
К. Сулемана
Замена
Р. Стерлинг
️️️️
Д. Фофана
46'
Замена
У. Фофана
️️️️
К. Кулибали
46'
45'
+4
Желтая карточка
С. Армстронг
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
Д. Уорд-Проус
16'
Желтая карточка
А. Белла Кочап
Желтая карточка
К. Кулибали
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
13
Кепа
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
17
Энцо Фернандес
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
20
Нони Мадуэке
ПВ
79
Жоау Феликс
ЦФ
27
Давид Фофана
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Саутгемптон
31
Гэвин Базуну
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
45
Ромео Лавиа
ОП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
30
Пол Онуачу
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Челси
13
Маркус Беттинелли
ВР
27
Трево Чалоба
ЦЗ
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
6
Денис Закария
ОП
8
Конор Галлахер
ЦП
3
Льюис Холл
ЦП
29
Кай Хаверц
ЦФ
Саутгемптон
13
Вилли Кабальеро
ВР
13
Лянко
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
27
Ибраима Диалло
ОП
24
Карлос Алькарас
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
10
Адам Армстронг
ЦФ
14
Секу Мара
ЦФ
4-1-1-2-2
13
Кепа
33
Чилвел
5
Бадьяшиль
3
Кулибали
3
Аспиликуэта
17
Фернандес
8
Ковачич
7
Маунт
20
Мадуэке
27
Фофана
79
Феликс
3-1-3-2-1
31
Базуну
5
Беднарек
17
Белла Кочап
15
Перро
45
Лавиа
2
Мэйтленд-Найлс
17
Армстронг
30
Уорд-Проус
10
Эльюнусси
7
Сулемана
30
Онуачу
3
Аспиликуэта
27
Чалоба
27
Чалоба
3
Аспиликуэта
3
Кулибали
3
Фофана
3
Фофана
3
Кулибали
33
Чилвел
8
Галлахер
8
Галлахер
33
Чилвел
20
Мадуэке
27
Мудрик
27
Мудрик
20
Мадуэке
27
Фофана
19
Стерлинг
19
Стерлинг
27
Фофана
7
Маунт
29
Хаверц
29
Хаверц
7
Маунт
2
Мэйтленд-Найлс
13
Лянко
13
Лянко
2
Мэйтленд-Найлс
45
Лавиа
27
Диалло
27
Диалло
45
Лавиа
10
Эльюнусси
24
Алькарас
24
Алькарас
10
Эльюнусси
17
Армстронг
32
Уолкотт
32
Уолкотт
17
Армстронг
7
Сулемана
10
Армстронг
10
Армстронг
7
Сулемана
30
Онуачу
14
Мара
14
Мара
30
Онуачу
Остались в запасе
Челси
Саутгемптон
13
Маркус Беттинелли
ВР
6
Денис Закария
ОП
3
Льюис Холл
ЦП
Главный тренер
Грэм Поттер
13
Вилли Кабальеро
ВР
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
Главный тренер
Джесс Марш
Остались в запасе
13
Маркус Беттинелли
ВР
6
Денис Закария
ОП
3
Льюис Холл
ЦП
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
Главный тренер
Грэм Поттер
Главный тренер
Джесс Марш
Статистика матча Челси - Саутгемптон
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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