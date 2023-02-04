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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Арсенал
Эвертон - Арсенал: обзор матча 04 февраля 2023
Эвертон
04.02.2023, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 22 тур
1 : 0
Завершен
Арсенал
60'
Д. Тарковски
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эвертон - Арсенал
90'
+6
Желтая карточка
А. Зинченко
Желтая карточка
Н. Мопе
90'
+6
Желтая карточка
Д. Пикфорд
86'
85'
Замена
Т. Томиясу
️️️️
Б. Уайт
76'
Замена
Ф. Виейра
️️️️
М. Эдегор
Желтая карточка
А. Онана
69'
Желтая карточка
В. Миколенко
63'
Замена
Н. Мопе
️️️️
Д. Калверт-Льюин
62'
ГОЛ! 1:0!
Д. Тарковски
Пас отдал
Д. Макнил
60'
59'
Замена
Жоржиньо
️️️️
Т. Парти
59'
Замена
Л. Троссард
️️️️
Г. Мартинелли
17'
Травма
Б. Сака
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
24
Амаду Онана
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
11
Дуайт Макнил
ПВ
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
4
Бен Уайт
ПЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
18
Томас Парти
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
7
Букайо Сака
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Эвертон
31
Асмир Бегович
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
22
Том Дэвис
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
9
Эллис Симмс
ЦФ
Арсенал
30
Мэтт Тернер
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
11
Амарио Козье-Дюберри
ЛВ
21
Жоржиньо
ЦП
20
Фабиу Виейра
ПП
4-2-1-2-1
1
Пикфорд
16
Миколенко
15
Коди
6
Тарковски
23
Коулмен
5
Гуйе
24
Онана
6
Дукуре
17
Ивоби
11
Макнил
9
Калверт-Льюин
4-1-1-3-1
32
Рэмсдейл
4
Уайт
2
Салиба
6
Габриэль
47
Зинченко
34
Джака
18
Парти
7
Сака
8
Эдегор
7
Мартинелли
9
Нкетиа
9
Калверт-Льюин
11
Мопе
11
Мопе
9
Калверт-Льюин
4
Уайт
5
Томиясу
5
Томиясу
4
Уайт
18
Парти
21
Жоржиньо
21
Жоржиньо
18
Парти
8
Эдегор
20
Виейра
20
Виейра
8
Эдегор
7
Мартинелли
19
Троссард
19
Троссард
7
Мартинелли
Остались в запасе
Эвертон
Арсенал
31
Асмир Бегович
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
10
Демарай Грей
ЛВ
9
Эллис Симмс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
30
Мэтт Тернер
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
11
Амарио Козье-Дюберри
ЛВ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
10
Демарай Грей
ЛВ
9
Эллис Симмс
ЦФ
Остались в запасе
30
Мэтт Тернер
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
11
Амарио Козье-Дюберри
ЛВ
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Эвертон - Арсенал
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Дэвид Кут
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Гудисон Парк
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