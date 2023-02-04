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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Лестер
Астон Вилла - Лестер: обзор матча 04 февраля 2023
Астон Вилла
04.02.2023, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 22 тур
2 : 4
Завершен
Лестер
9'
О. Уоткинс
32'
Г. Суттар (АГ)
12'
Д. Мэддисон
41'
К. Ихеначо
45+2'
Тете
79'
Д. Прат
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Астон Вилла - Лестер
88'
Желтая карточка
Ю. Тилеманс
86'
Желтая карточка
Д. Сеюнджу
83'
Замена
Д. Сеюнджу
️️️️
Тете
Замена
Д. Дуран
️️️️
Л. Бэйли
82'
Замена
Л. Дендокер
️️️️
Б. Камара
82'
81'
Замена
Л. Томас
️️️️
В. Кристиансен
79'
ГОЛ! 2:4!
Д. Прат
67'
Замена
Н. Менди
️️️️
К. Дьюсбери-Холл
67'
Замена
Д. Прат
️️️️
Д. Мэддисон
67'
Замена
Д. Варди
️️️️
К. Ихеначо
Замена
М. Кэш
️️️️
Э. Янг
59'
56'
Желтая карточка
Т. Кастань
Замена
А. Морено
️️️️
Л. Динь
46'
Замена
Ф. Коутиньо
️️️️
Д. Рэмзи
46'
45'
+2
ГОЛ! 2:3!
Тете
Пас отдал
К. Ихеначо
41'
ГОЛ! 2:2!
К. Ихеначо
Пас отдал
Х. Барнс
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Г. Суттар
32'
12'
ГОЛ! 1:1!
Д. Мэддисон
Пас отдал
К. Ихеначо
ГОЛ! 1:0!
О. Уоткинс
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
12
Люка Динь
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
12
Дуглас Луис
ОП
8
Бубакар Камара
ОП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
15
Гарри Суттар
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
11
Тете
ПВ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Астон Вилла
1
Вильями Синисало
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
7
Джон МакГинн
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
22
Джон Дуран
ЦФ
Лестер
1
Даниэль Иверсен
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
5
Льюис Брант
ОП
6
Нампалис Менди
ЦП
25
Ванья Маркал
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
27
Патсон Дака
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
4-2-1-3
1
Мартинес
12
Динь
15
Конса
5
Мингс
15
Янг
12
Луис
8
Камара
41
Рэмзи
11
Уоткинс
17
Бэйли
10
Буэндия
4-1-2-2-1
21
Уорд
21
Кастань
15
Суттар
4
Фас
34
Кристиансен
8
Дьюсбери-Холл
18
Тилеманс
11
Барнс
11
Тете
10
Мэддисон
17
Ихеначо
12
Динь
11
Алекс Морено
11
Алекс Морено
12
Динь
15
Янг
2
Кэш
2
Кэш
15
Янг
8
Камара
18
Дендокер
18
Дендокер
8
Камара
41
Рэмзи
11
Коутиньо
11
Коутиньо
41
Рэмзи
17
Бэйли
22
Дуран
22
Дуран
17
Бэйли
34
Кристиансен
33
Томас
33
Томас
34
Кристиансен
11
Тете
2
Сеюнджу
2
Сеюнджу
11
Тете
8
Дьюсбери-Холл
6
Менди
6
Менди
8
Дьюсбери-Холл
10
Мэддисон
26
Прат
26
Прат
10
Мэддисон
17
Ихеначо
9
Варди
9
Варди
17
Ихеначо
Остались в запасе
Астон Вилла
Лестер
1
Вильями Синисало
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
7
Джон МакГинн
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
1
Даниэль Иверсен
ВР
5
Льюис Брант
ОП
25
Ванья Маркал
ЦП
27
Патсон Дака
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
1
Вильями Синисало
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
7
Джон МакГинн
ЦП
Остались в запасе
1
Даниэль Иверсен
ВР
5
Льюис Брант
ОП
25
Ванья Маркал
ЦП
27
Патсон Дака
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Астон Вилла - Лестер
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
Вилла Парк
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