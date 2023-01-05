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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Манчестер Сити
Челси - Манчестер Сити: обзор матча 05 января 2023
Челси
05.01.2023, четверг, 23:00
Англия. Премьер-лига, 19 тур
0 : 1
Завершен
Манчестер Сити
63'
Р. Марез
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Челси - Манчестер Сити
Желтая карточка
К. Кулибали
90'
+4
Желтая карточка
М. Ковачич
89'
86'
Замена
К. Филлипс
️️️️
Родри
Замена
К. Галлахер
️️️️
Х. Зиеш
69'
Замена
Л. Холл
️️️️
М. Кукурелья
68'
Замена
О. Хатчинсон
️️️️
П. Обамеянг
68'
63'
ГОЛ! 0:1!
Р. Марез
Пас отдал
Д. Грилиш
60'
Замена
Д. Грилиш
️️️️
Ф. Фоден
60'
Замена
Р. Марез
️️️️
Б. Силва
46'
Замена
Р. Льюис
️️️️
Ж. Канселу
46'
Замена
М. Аканджи
️️️️
К. Уокер
Замена
К. Чуквуэмека
️️️️
К. Пулишич
22'
Замена
П. Обамеянг
️️️️
Р. Стерлинг
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
13
Кепа
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
6
Денис Закария
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
22
Хаким Зиеш
ПВ
11
Кристиан Пулишич
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
26
Кевин Де Брюйне
АП
20
Бернарду Силва
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Челси
13
Маркус Беттинелли
ВР
27
Трево Чалоба
ЦЗ
6
Башир Хамфрис
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
8
Конор Галлахер
ЦП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
3
Льюис Холл
ЦП
20
Омари Хатчинсон
АП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
10
Коул Палмер
ПВ
26
Рияд Марез
ПВ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
4-1-1-3-1
13
Кепа
17
Кукурелья
3
Кулибали
3
Силва
3
Аспиликуэта
6
Закария
8
Ковачич
19
Стерлинг
22
Зиеш
11
Пулишич
29
Хаверц
4-1-1-3-1
31
Эдерсон
2
Уокер
15
Аке
6
Стоунз
2
Канселу
16
Родри
20
Гюндоган
26
Де Брюйне
20
Силва
47
Фоден
9
Холанд
22
Зиеш
8
Галлахер
8
Галлахер
22
Зиеш
11
Пулишич
17
Чуквуэмека
17
Чуквуэмека
11
Пулишич
17
Кукурелья
3
Холл
3
Холл
17
Кукурелья
Обамеянг
20
Хатчинсон
20
Хатчинсон
Обамеянг
19
Стерлинг
7
Обамеянг
7
Обамеянг
19
Стерлинг
2
Уокер
28
Аканджи
28
Аканджи
2
Уокер
2
Канселу
82
Льюис
82
Льюис
2
Канселу
16
Родри
27
Филлипс
27
Филлипс
16
Родри
47
Фоден
10
Грилиш
10
Грилиш
47
Фоден
20
Силва
26
Марез
26
Марез
20
Силва
Остались в запасе
Челси
Манчестер Сити
13
Маркус Беттинелли
ВР
27
Трево Чалоба
ЦЗ
6
Башир Хамфрис
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
Главный тренер
Грэм Поттер
10
Коул Палмер
ПВ
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
13
Маркус Беттинелли
ВР
27
Трево Чалоба
ЦЗ
6
Башир Хамфрис
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
Остались в запасе
10
Коул Палмер
ПВ
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Челси - Манчестер Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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