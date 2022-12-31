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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Брайтон - Арсенал
Брайтон - Арсенал: обзор матча 31 декабря 2022
Брайтон
31.12.2022, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 18 тур
2 : 4
Завершен
Арсенал
65'
К. Митома
77'
Э. Фергюсон
2'
Б. Сака
39'
М. Эдегор
47'
Э. Нкетиа
71'
Г. Мартинелли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брайтон - Арсенал
87'
Замена
Р. Холдинг
️️️️
М. Эдегор
Желтая карточка
Й. Сармиенто
81'
ГОЛ! 2:4!
Э. Фергюсон
77'
Замена
Х. Энкисо
️️️️
С. Мач
76'
74'
Замена
М. Эль-Ненни
️️️️
Т. Парти
71'
ГОЛ! 1:4!
Г. Мартинелли
Пас отдал
М. Эдегор
ГОЛ! 1:3!
К. Митома
Пас отдал
П. Гросс
65'
Замена
Э. Фергюсон
️️️️
Л. Троссард
60'
Замена
Й. Сармиенто
️️️️
А. Лаллана
60'
60'
Замена
К. Тирни
️️️️
А. Зинченко
60'
Замена
Т. Томиясу
️️️️
Б. Уайт
Желтая карточка
С. Мач
57'
54'
Желтая карточка
Б. Сака
47'
ГОЛ! 0:3!
Э. Нкетиа
45'
+2
Желтая карточка
Т. Парти
45'
+1
Желтая карточка
Габриэль
Желтая карточка
Б. Гилмор
45'
39'
ГОЛ! 0:2!
М. Эдегор
2'
ГОЛ! 0:1!
Б. Сака
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
97
Роберт Санчес
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
22
Каору Митома
ЛВ
19
Леандро Троссард
ЛВ
6
Билли Гилмор
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
7
Солли Мач
ПВ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
18
Томас Парти
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
7
Букайо Сака
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
4
Эд Тернс
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
8
Джек Хиншелвуд
ЦП
16
Йереми Сармиенто
АП
23
Энди Моран
АП
10
Хулио Энкисо
ПВ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Арсенал
30
Мэтт Тернер
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
6
Альберт Локонга
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
20
Фабиу Виейра
ПП
11
Маркиньос
ПВ
4-2-3-1
97
Санчес
2
Эступиньян
5
Данк
6
Колуилл
48
Лэмпти
6
Гилмор
13
Гросс
19
Троссард
10
Лаллана
7
Мач
22
Митома
4-1-1-3-1
32
Рэмсдейл
4
Уайт
2
Салиба
6
Габриэль
47
Зинченко
34
Джака
18
Парти
7
Сака
8
Эдегор
7
Мартинелли
9
Нкетиа
10
Лаллана
16
Сармиенто
16
Сармиенто
10
Лаллана
7
Мач
10
Энкисо
10
Энкисо
7
Мач
19
Троссард
11
Фергюсон
11
Фергюсон
19
Троссард
47
Зинченко
63
Тирни
63
Тирни
47
Зинченко
8
Эдегор
6
Холдинг
6
Холдинг
8
Эдегор
4
Уайт
5
Томиясу
5
Томиясу
4
Уайт
18
Парти
6
Эль-Ненни
6
Эль-Ненни
18
Парти
Остались в запасе
Брайтон
Арсенал
23
Джейсон Стил
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
4
Эд Тернс
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
8
Джек Хиншелвуд
ЦП
23
Энди Моран
АП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
30
Мэтт Тернер
ВР
21
Седрик Соареш
ПЗ
6
Альберт Локонга
ЦП
20
Фабиу Виейра
ПП
11
Маркиньос
ПВ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
4
Эд Тернс
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
8
Джек Хиншелвуд
ЦП
23
Энди Моран
АП
Остались в запасе
30
Мэтт Тернер
ВР
21
Седрик Соареш
ПЗ
6
Альберт Локонга
ЦП
20
Фабиу Виейра
ПП
11
Маркиньос
ПВ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Брайтон - Арсенал
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
2 : 0
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
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