Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Саутгемптон
Астон Вилла - Саутгемптон: обзор матча 16 сентября 2022
Астон Вилла
16.09.2022, пятница, 22:00
Англия. Премьер-лига, 8 тур
1 : 0
Завершен
Саутгемптон
41'
Д. Рэмзи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Астон Вилла - Саутгемптон
Желтая карточка
Э. Янг
90'
+1
Замена
Д. Ингс
️️️️
Ф. Коутиньо
84'
82'
Желтая карточка
Д. Уорд-Проус
79'
Замена
С. Эдози
️️️️
М. Эльюнусси
71'
Замена
С. Мара
️️️️
Ч. Адамс
71'
Замена
С. Армстронг
️️️️
А. Армстронг
Замена
Э. Буэндия
️️️️
Л. Бэйли
67'
Замена
Л. Дендокер
️️️️
Д. Рэмзи
67'
Желтая карточка
Д. Рэмзи
58'
46'
Замена
Д. Арибо
️️️️
И. Диалло
Желтая карточка
Ф. Коутиньо
45'
+4
Замена
Д. Луис
️️️️
Б. Камара
44'
ГОЛ! 1:0!
Д. Рэмзи
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
12
Люка Динь
ЛЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
8
Бубакар Камара
ОП
7
Джон МакГинн
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
17
Леон Бэйли
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Саутгемптон
31
Гэвин Базуну
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
27
Ибраима Диалло
ОП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
19
Че Адамс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Астон Вилла
1
Робин Ольсен
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
12
Дуглас Луис
ОП
6
Марвелус Накамба
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
13
Лянко
ЦЗ
23
Самуэль Эдози
ЛВ
18
Джо Арибо
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
14
Секу Мара
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Мартинес
12
Динь
5
Мингс
15
Конса
15
Янг
8
Камара
7
МакГинн
11
Коутиньо
41
Рэмзи
11
Уоткинс
17
Бэйли
4-1-1-2-2
31
Базуну
2
Уокер-Питерс
17
Белла Кочап
22
Салису
15
Перро
27
Диалло
30
Уорд-Проус
10
Эльюнусси
12
Дженепо
19
Адамс
10
Армстронг
8
Камара
12
Луис
12
Луис
8
Камара
41
Рэмзи
18
Дендокер
18
Дендокер
41
Рэмзи
11
Коутиньо
28
Ингс
28
Ингс
11
Коутиньо
17
Бэйли
10
Буэндия
10
Буэндия
17
Бэйли
27
Диалло
18
Арибо
18
Арибо
27
Диалло
10
Армстронг
17
Армстронг
17
Армстронг
10
Армстронг
10
Эльюнусси
23
Эдози
23
Эдози
10
Эльюнусси
19
Адамс
14
Мара
14
Мара
19
Адамс
Остались в запасе
Астон Вилла
Саутгемптон
1
Робин Ольсен
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
6
Марвелус Накамба
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
Главный тренер
Стивен Джеррард
29
Алекс МакКарти
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
13
Лянко
ЦЗ
32
Тео Уолкотт
ПВ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Остались в запасе
1
Робин Ольсен
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
6
Марвелус Накамба
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
13
Лянко
ЦЗ
32
Тео Уолкотт
ПВ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Статистика матча Астон Вилла - Саутгемптон
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
Вилла Парк
Новости команд
Все
Астон Вилла
Саутгемптон
Игрок «Астон Виллы» – о Батракове: «Очень хорош!»
Вчера, 11:55
1
Тренер «Галатасарая» оценил игру Батракова
Вчера, 11:26
1
Батраков – второй худший игрок «Галатасарая» в матче с «Астон Виллой»
Вчера, 01:50
8
Жена Батракова описала победу «Галатасарая» над «Астон Виллой» в ЛЧ
Вчера, 01:15
3
Батраков высказался о стычке с игроком «Астон Виллы»
Вчера, 00:24
3
Игрок «Астон Виллы» – о Батракове: «Очень хорош!»
Вчера, 11:55
1
Тренер «Галатасарая» оценил игру Батракова
Вчера, 11:26
1
Батраков – второй худший игрок «Галатасарая» в матче с «Астон Виллой»
Вчера, 01:50
8
Жена Батракова описала победу «Галатасарая» над «Астон Виллой» в ЛЧ
Вчера, 01:15
3
Батраков высказался о стычке с игроком «Астон Виллы»
Вчера, 00:24
3
«Астон Вилла» купила защитника из Чемпионшипа за 25+5 миллионов
1 сентября
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
24 августа
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
«Саутгемптон» исключили из финала плей-офф за выход в АПЛ
19 мая
11
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+