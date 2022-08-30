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АПЛ 2026/2027
Саутгемптон - Челси
Саутгемптон - Челси: обзор матча 30 августа 2022
Саутгемптон
30.08.2022, вторник, 21:45
Англия. Премьер-лига, 5 тур
2 : 1
Завершен
Челси
28'
Р. Лавиа
45+1'
А. Армстронг
23'
Р. Стерлинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Саутгемптон - Челси
Замена
Лянко
️️️️
А. Армстронг
86'
81'
Желтая карточка
К. Пулишич
Замена
М. Дженепо
️️️️
Р. Перро
73'
67'
Замена
Б. Чилвел
️️️️
Жоржиньо
67'
Замена
А. Броя
️️️️
С. Аспиликуэта
67'
Замена
К. Пулишич
️️️️
К. Хаверц
Желтая карточка
Д. Уорд-Проус
64'
Замена
Д. Арибо
️️️️
Р. Лавиа
60'
Желтая карточка
М. Салису
53'
46'
Замена
М. Ковачич
️️️️
Р. Лофтус-Чик
ГОЛ! 2:1!
А. Армстронг
Пас отдал
Р. Перро
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
Р. Лавиа
28'
23'
ГОЛ! 0:1!
Р. Стерлинг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
31
Гэвин Базуну
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
27
Ибраима Диалло
ОП
45
Ромео Лавиа
ОП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
19
Че Адамс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
21
Жоржиньо
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
22
Хаким Зиеш
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
13
Лянко
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
18
Джо Арибо
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
14
Секу Мара
ЦФ
Челси
13
Кепа
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
6
Билли Гилмор
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
20
Харви Вейл
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
27
Армандо Броя
ЦФ
4-2-1-1-2
31
Базуну
15
Перро
17
Белла Кочап
22
Салису
2
Уокер-Питерс
27
Диалло
45
Лавиа
30
Уорд-Проус
10
Эльюнусси
19
Адамс
10
Армстронг
4-2-3-1
16
Менди
3
Аспиликуэта
3
Кулибали
3
Силва
17
Кукурелья
21
Жоржиньо
20
Лофтус-Чик
22
Зиеш
7
Маунт
19
Стерлинг
29
Хаверц
10
Армстронг
13
Лянко
13
Лянко
10
Армстронг
45
Лавиа
18
Арибо
18
Арибо
45
Лавиа
15
Перро
12
Дженепо
12
Дженепо
15
Перро
29
Хаверц
11
Пулишич
11
Пулишич
29
Хаверц
21
Жоржиньо
33
Чилвел
33
Чилвел
21
Жоржиньо
20
Лофтус-Чик
8
Ковачич
8
Ковачич
20
Лофтус-Чик
3
Аспиликуэта
27
Броя
27
Броя
3
Аспиликуэта
Остались в запасе
Саутгемптон
Челси
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Ян Беднарек
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
14
Секу Мара
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
13
Кепа
ВР
4
Итан Ампаду
ЦЗ
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
6
Билли Гилмор
ЦП
20
Харви Вейл
АП
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Ян Беднарек
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
14
Секу Мара
ЦФ
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
4
Итан Ампаду
ЦЗ
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
6
Билли Гилмор
ЦП
20
Харви Вейл
АП
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Саутгемптон - Челси
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
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