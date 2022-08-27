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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Лестер
Челси - Лестер: обзор матча 27 августа 2022
Челси
27.08.2022, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 4 тур
2 : 1
Завершен
Лестер
47'
Р. Стерлинг
63'
Р. Стерлинг
67'
Х. Барнс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Челси - Лестер
Желтая карточка
К. Хаверц
90'
+3
Замена
Б. Чилвел
️️️️
М. Кукурелья
90'
+3
89'
Замена
О. Ндиди
️️️️
Ю. Тилеманс
Замена
К. Пулишич
️️️️
Р. Стерлинг
75'
Замена
М. Ковачич
️️️️
Жоржиньо
75'
67'
ГОЛ! 2:1!
Х. Барнс
Пас отдал
Д. Варди
ГОЛ! 2:0!
Р. Стерлинг
Пас отдал
Р. Джеймс
63'
55'
Замена
К. Ихеначо
️️️️
Д. Прат
55'
Замена
А. Перес
️️️️
Б. Сумаре
ГОЛ! 1:0!
Р. Стерлинг
Пас отдал
М. Кукурелья
47'
Замена
С. Аспиликуэта
️️️️
М. Маунт
46'
40'
Желтая карточка
Д. Прат
31'
Желтая карточка
К. Дьюсбери-Холл
Вторая желтая
К. Галлахер
28'
Желтая карточка
К. Галлахер
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
21
Жоржиньо
ЦП
8
Конор Галлахер
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
34
Бубакари Сумаре
ОП
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
26
Деннис Прат
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Челси
13
Кепа
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
22
Хаким Зиеш
ПВ
27
Армандо Броя
ЦФ
Лестер
1
Даниэль Иверсен
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
4
Онини Ндиди
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
22
Айосе Перес
ЦФ
27
Патсон Дака
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
4-3-2-1
16
Менди
17
Кукурелья
3
Силва
27
Чалоба
24
Джеймс
21
Жоржиньо
8
Галлахер
20
Лофтус-Чик
19
Стерлинг
7
Маунт
29
Хаверц
4-2-3-1
21
Уорд
21
Кастань
12
Амарти
35
Эванс
24
Джастин
34
Сумаре
8
Дьюсбери-Холл
26
Прат
18
Тилеманс
11
Барнс
9
Варди
19
Стерлинг
11
Пулишич
11
Пулишич
19
Стерлинг
17
Кукурелья
33
Чилвел
33
Чилвел
17
Кукурелья
7
Маунт
3
Аспиликуэта
3
Аспиликуэта
7
Маунт
21
Жоржиньо
8
Ковачич
8
Ковачич
21
Жоржиньо
18
Тилеманс
4
Ндиди
4
Ндиди
18
Тилеманс
34
Сумаре
22
Перес
22
Перес
34
Сумаре
26
Прат
17
Ихеначо
17
Ихеначо
26
Прат
Остались в запасе
Челси
Лестер
13
Кепа
ВР
4
Итан Ампаду
ЦЗ
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
22
Хаким Зиеш
ПВ
27
Армандо Броя
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
1
Даниэль Иверсен
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
27
Патсон Дака
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
4
Итан Ампаду
ЦЗ
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
22
Хаким Зиеш
ПВ
27
Армандо Броя
ЦФ
Остались в запасе
1
Даниэль Иверсен
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
27
Патсон Дака
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Челси - Лестер
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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