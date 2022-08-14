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АПЛ 2026/2027
Челси - Тоттенхэм
Челси - Тоттенхэм: обзор матча 14 августа 2022
Челси
14.08.2022, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 2 тур
2 : 2
Завершен
Тоттенхэм
19'
К. Кулибали
77'
Р. Джеймс
68'
П. Хейбьерг
90+6'
Г. Кейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Челси - Тоттенхэм
90'
+6
ГОЛ! 2:2!
Г. Кейн
Замена
А. Броя
️️️️
К. Хаверц
89'
Желтая карточка
К. Хаверц
86'
Замена
К. Пулишич
️️️️
Р. Стерлинг
85'
Замена
К. Галлахер
️️️️
Н. Канте
85'
82'
Замена
Л. Моура
️️️️
Эмерсон
79'
Замена
И. Перишич
️️️️
Х. Сон
79'
Замена
И. Биссума
️️️️
Р. Бентанкур
ГОЛ! 2:1!
Р. Джеймс
Пас отдал
Р. Стерлинг
77'
Замена
С. Аспиликуэта
️️️️
Жоржиньо
73'
68'
ГОЛ! 1:1!
П. Хейбьерг
Пас отдал
Б. Дэвис
Желтая карточка
Э. Менди
62'
57'
Замена
Ришарлисон
️️️️
Р. Сессеньон
Желтая карточка
Р. Джеймс
41'
ГОЛ! 1:0!
К. Кулибали
Пас отдал
М. Кукурелья
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Челси
13
Кепа
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
8
Конор Галлахер
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
22
Хаким Зиеш
ПВ
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
27
Армандо Броя
ЦФ
Тоттенхэм
17
Фрэйзер Форстер
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
17
Брайан Хиль
ЛВ
28
Ив Биссума
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
47
Ришарлисон
ЦФ
4-1-2-2-1
16
Менди
17
Кукурелья
3
Силва
3
Кулибали
24
Джеймс
91
Канте
21
Жоржиньо
20
Лофтус-Чик
19
Стерлинг
7
Маунт
29
Хаверц
3-2-2-2-1
1
Льорис
4
Дэвис
15
Дайер
21
Ромеро
22
Эмерсон
30
Сессеньон
30
Бентанкур
23
Хейбьерг
21
Кулушевски
7
Сон
9
Кейн
19
Стерлинг
11
Пулишич
11
Пулишич
19
Стерлинг
21
Жоржиньо
3
Аспиликуэта
3
Аспиликуэта
21
Жоржиньо
91
Канте
8
Галлахер
8
Галлахер
91
Канте
29
Хаверц
27
Броя
27
Броя
29
Хаверц
7
Сон
5
Перишич
5
Перишич
7
Сон
30
Бентанкур
28
Биссума
28
Биссума
30
Бентанкур
22
Эмерсон
7
Моура
7
Моура
22
Эмерсон
30
Сессеньон
47
Ришарлисон
47
Ришарлисон
30
Сессеньон
Остались в запасе
Челси
Тоттенхэм
13
Кепа
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
22
Хаким Зиеш
ПВ
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
Главный тренер
Томас Тухель
17
Фрэйзер Форстер
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
22
Хаким Зиеш
ПВ
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
Остались в запасе
17
Фрэйзер Форстер
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Челси - Тоттенхэм
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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