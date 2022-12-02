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Главный судья:
Данни Маккели (Дордрехт)
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Польша - Аргентина

30.11.2022, Среда, 22:00 мск Доха, стадион 974 Трансляция: Матч ТВ Чемпионат мира, 3 тур Польша - Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные 2011

5 июня, воскресенье 19:00 Польша 2:1 Аргентина
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аргентина 3 2 0 1 5:2 +3 6
2. Польша 3 1 1 1 2:2 0 4
3. Мексика 3 1 1 1 2:3 -1 4
4. Саудовская Аравия 3 1 0 2 3:5 -2 3
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    Рейтинг: +438

    BoaSnake 1 декабря 2022, 00:19

    Интересно, а что было бы, не забей арабы на 90+5. Кто бы пошел в плей-офф? По жребию?

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    Рейтинг: +3542

    aaaaahhhh 30 ноября 2022, 23:59

    отскочили пшеки. очень не справедливо. Мертвая команда.

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    Рейтинг: +749

    rammax fcsm 30 ноября 2022, 23:34

    МЕССИ - ГЕНИЙ!! но и помимо него найдётся, кому псявым пшекам на воротник хер положить!!!

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    Рейтинг: +3542

    aaaaahhhh 30 ноября 2022, 23:30

    поляки - пора домой!!!!

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    Рейтинг: +374

    ninja1945 30 ноября 2022, 23:08

    шлях сосаттттть

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    Рейтинг: +487

    Андреич 30 ноября 2022, 22:45

    Щесны просто монстр.

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    Рейтинг: +374

    ninja1945 30 ноября 2022, 22:40

    польские твари нах нах

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    Рейтинг: +48

    Bomjipidary 30 ноября 2022, 14:16

    Если поляки не выйдут в плей-офф, то скажут Россия виновата))))

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 29 ноября 2022, 07:56

    Аргентина, пшикам надо вставит и поглубже и вам будет приятно.
    А нам-то как...

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    Рейтинг: +64

    Ольгерт > vladimir-7 1 декабря 2022, 06:37

    Небольшое уточнение: пшекам

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