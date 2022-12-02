Польша - Аргентина

Интересно, а что было бы, не забей арабы на 90+5. Кто бы пошел в плей-офф? По жребию?
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|5 июня, воскресенье
|19:00
|Польша
|2:1
|Аргентина
|Группа C
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Аргентина
|3
|2
|0
|1
|5:2
|+3
|6
|2.
|Польша
|3
|1
|1
|1
|2:2
|0
|4
|3.
|Мексика
|3
|1
|1
|1
|2:3
|-1
|4
|4.
|Саудовская Аравия
|3
|1
|0
|2
|3:5
|-2
|3
МЕССИ - ГЕНИЙ!! но и помимо него найдётся, кому псявым пшекам на воротник хер положить!!!
Если поляки не выйдут в плей-офф, то скажут Россия виновата))))
Аргентина, пшикам надо вставит и поглубже и вам будет приятно.
А нам-то как...
Небольшое уточнение: пшекам