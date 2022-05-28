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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Химки - СКА-Хабаровск
Химки - СКА-Хабаровск: обзор матча 28 мая 2022
Химки
28.05.2022, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, Финал
3 : 0
Первый матч – 0 : 1
Завершен
СКА-Хабаровск
8'
Д. Глушаков (П)
45+2'
Р. Мирзов
50'
А. Долгов
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Химки - СКА-Хабаровск
90'
+3
Желтая карточка
Г. Гонгадзе
Желтая карточка
И. Кухарчук
90'
+2
Замена
И. Садыгов
️️️️
Р. Мирзов
90'
Пенальти не реализован!
Р. Мирзов
88'
Замена
Н. Главчич
️️️️
Д. Глушаков
74'
73'
Замена
В. Брагин
️️️️
Д. Караев
54'
Замена
А. Гаглоев
️️️️
М. Мартусевич
ГОЛ! 3:0!
А. Долгов
50'
Замена
А. Долгов
️️️️
А. Руденко
48'
46'
Замена
М. Тихонов
️️️️
Р. Мануйлов
ГОЛ! 2:0!
Р. Мирзов
Пас отдал
Б. Магомедов
45'
+2
38'
Желтая карточка
И. Квеквескири
Желтая карточка
К. Боженов
37'
Желтая карточка
А. Руденко
11'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Глушаков
8'
7'
Желтая карточка
М. Гащенков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
22
Илья Лантратов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
88
Денис Глушаков
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
27
Резиуан Мирзов
АП
44
Илья Кухарчук
ПВ
19
Александр Руденко
ЦФ
СКА-Хабаровск
1
Владимир Сугробов
ВР
36
Никита Шищенко
ЦЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
77
Михаил Гащенков
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
11
Дзамболат Цаллагов
ЛВ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
24
Максим Мартусевич
ЦП
10
Давид Караев
ЦФ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
10
Камран Алиев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Химки
54
Егор Генералов
ВР
10
Максим Жумабеков
ЛЗ
25
Артем Юран
ПЗ
35
Неманья Главчич
ЦП
11
Александр Долгов
ЦФ
7
Илья Садыгов
ЦФ
СКА-Хабаровск
41
Сергей Самок
ВР
34
Владислав Лизенко
ВР
57
Магомеднаби Ягьяев
ПЗ
11
Александр Гаглоев
ЦП
44
Михаил Тихонов
ПВ
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
11
Владислав Брагин
ЦФ
11
Максим Дмитриев
ЦФ
3-2-1-3-1
22
Лантратов
25
Филин
20
Волков
15
Тихий
30
Идову
87
Боженов
88
Глушаков
97
Магомедов
27
Мирзов
44
Кухарчук
19
Руденко
4-1-1-1-3
1
Сугробов
27
Мануйлов
25
Эмерсон
77
Гащенков
36
Шищенко
33
Квеквескири
24
Мартусевич
11
Цаллагов
10
Алиев
10
Гонгадзе
10
Караев
88
Глушаков
35
Главчич
35
Главчич
88
Глушаков
19
Руденко
11
Долгов
11
Долгов
19
Руденко
27
Мирзов
7
Садыгов
7
Садыгов
27
Мирзов
27
Мануйлов
44
Тихонов
44
Тихонов
27
Мануйлов
24
Мартусевич
11
Гаглоев
11
Гаглоев
24
Мартусевич
10
Караев
11
Брагин
11
Брагин
10
Караев
Остались в запасе
Химки
СКА-Хабаровск
10
Максим Жумабеков
ЛЗ
54
Егор Генералов
ВР
25
Артем Юран
ПЗ
41
Сергей Самок
ВР
34
Владислав Лизенко
ВР
57
Магомеднаби Ягьяев
ПЗ
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
11
Максим Дмитриев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Остались в запасе
10
Максим Жумабеков
ЛЗ
54
Егор Генералов
ВР
25
Артем Юран
ПЗ
Остались в запасе
41
Сергей Самок
ВР
34
Владислав Лизенко
ВР
57
Магомеднаби Ягьяев
ПЗ
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
11
Максим Дмитриев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Статистика матча Химки - СКА-Хабаровск
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
Алексей Лунев
Роман Усачев
Дополнительные помощники:
VAR – Сергей Карасев AVAR – Максим Гаврилин
Резервный судья:
Артем Чистяков
Инспектор:
Игорь Синер
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
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