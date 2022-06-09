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Расписание матчей
Лига наций
Португалия - Чехия
Португалия - Чехия: обзор матча 09 июня 2022
Португалия
09.06.2022, четверг, 21:45
Лига наций, группа A2, 3 тур
2 : 0
Завершен
Чехия
33'
Ж. Канселу
38'
Г. Гедеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Португалия - Чехия
Желтая карточка
Ж. Канселу
90'
Замена
Ж. Палинья
️️️️
Г. Гедеш
88'
Замена
Ж. Моутинью
️️️️
Р. Невеш
88'
Желтая карточка
Р. Леау
87'
80'
Замена
А. Крал
️️️️
А. Матею
Замена
Р. Леау
️️️️
Д. Жота
80'
73'
Замена
А. Влканова
️️️️
А. Гложек
Замена
Б. Фернандеш
️️️️
В. Карвалью
68'
Замена
Витинья
️️️️
Б. Силва
68'
Желтая карточка
К. Роналду
52'
46'
Замена
В. Юрецка
️️️️
Я. Кухта
46'
Замена
В. Емелка
️️️️
М. Гавел
46'
Замена
Я. Пешек
️️️️
О. Лингр
ГОЛ! 2:0!
Г. Гедеш
Пас отдал
Б. Силва
38'
35'
Желтая карточка
А. Матею
ГОЛ! 1:0!
Ж. Канселу
Пас отдал
Б. Силва
33'
24'
Желтая карточка
Т. Соучек
Желтая карточка
В. Карвалью
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Португалия
1
Диогу Кошта
ВР
5
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
13
Данилу Перейра
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
14
Вильям Карвалью
ОП
21
Рубен Невеш
ОП
10
Бернарду Силва
АП
7
Гонсалу Гедеш
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
21
Диогу Жота
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Чехия
16
Индржих Станек
ВР
24
Якуб Брабец
ЦЗ
17
Алеш Матею
ЦЗ
4
Милан Гавел
ЦЗ
6
Давид Зима
ЦЗ
5
Владимир Цоуфал
ПЗ
22
Томаш Соучек
ОП
8
Михал Садилек
ЦП
20
Ондржей Лингр
ЦП
11
Ян Кухта
ЦФ
10
Адам Гложек
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Португалия
1
Руй Патрисиу
ВР
12
Руй Силва
ВР
19
Нуну Мендеш
ЛЗ
5
Давид Карму
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
7
Рафаэль Леау
ЛВ
6
Жоау Палинья
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
23
Витинья
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
16
Отавио
АП
9
Андре Силва
ЦФ
Чехия
16
Алеш Мандоус
ВР
1
Томаш Вацлик
ВР
20
Ярослав Зелены
ЦЗ
3
Вацлав Емелка
ЦЗ
17
Ондрей Кудела
ЦЗ
21
Алекс Крал
ОП
25
Якуб Пешек
ЦП
18
Лукаш Калвах
ЦП
0
Адам Влканова
АП
18
Вацлав Черны
ЦФ
20
Вацлав Юрецка
ЦФ
11
Станислав Тецл
ЦФ
4-2-2-2
1
Кошта
5
Геррейру
3
Пепе
13
Перейра
20
Канселу
14
Карвалью
21
Невеш
10
Силва
7
Гедеш
21
Жота
7
Роналду
3-3-2-2
16
Станек
17
Матею
4
Гавел
6
Зима
5
Цоуфал
22
Соучек
24
Брабец
8
Садилек
20
Лингр
10
Гложек
11
Кухта
21
Жота
7
Леау
7
Леау
21
Жота
7
Гедеш
6
Палинья
6
Палинья
7
Гедеш
21
Невеш
8
Моутинью
8
Моутинью
21
Невеш
10
Силва
23
Витинья
23
Витинья
10
Силва
14
Карвалью
8
Фернандеш
8
Фернандеш
14
Карвалью
4
Гавел
3
Емелка
3
Емелка
4
Гавел
17
Матею
21
Крал
21
Крал
17
Матею
20
Лингр
25
Пешек
25
Пешек
20
Лингр
10
Гложек
0
Влканова
0
Влканова
10
Гложек
11
Кухта
20
Юрецка
20
Юрецка
11
Кухта
Остались в запасе
Португалия
Чехия
1
Руй Патрисиу
ВР
12
Руй Силва
ВР
19
Нуну Мендеш
ЛЗ
5
Давид Карму
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
16
Отавио
АП
9
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
16
Алеш Мандоус
ВР
1
Томаш Вацлик
ВР
20
Ярослав Зелены
ЦЗ
17
Ондрей Кудела
ЦЗ
18
Лукаш Калвах
ЦП
18
Вацлав Черны
ЦФ
11
Станислав Тецл
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Остались в запасе
1
Руй Патрисиу
ВР
12
Руй Силва
ВР
19
Нуну Мендеш
ЛЗ
5
Давид Карму
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
16
Отавио
АП
9
Андре Силва
ЦФ
Остались в запасе
16
Алеш Мандоус
ВР
1
Томаш Вацлик
ВР
20
Ярослав Зелены
ЦЗ
17
Ондрей Кудела
ЦЗ
18
Лукаш Калвах
ЦП
18
Вацлав Черны
ЦФ
11
Станислав Тецл
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Статистика матча Португалия - Чехия
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Португалия
Лига наций, 1/4 финала
Нидерланды
- : -
27.03.2027
Португалия
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Чехия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Информация о матче
Стадион:
Жозе Алваладе
Где смотреть матч:
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