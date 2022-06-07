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Расписание матчей
Лига наций
Германия - Англия
Германия - Англия: обзор матча 07 июня 2022
Германия
07.06.2022, вторник, 21:45
Лига наций, группа A3, 2 тур
1 : 1
Завершен
Англия
50'
Й. Хофманн
88'
Г. Кейн (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Германия - Англия
88'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Г. Кейн
Желтая карточка
Н. Шлоттербек
87'
Замена
Л. Сане
️️️️
И. Гюндоган
83'
80'
Замена
Д. Боуэн
️️️️
Б. Сака
Замена
Л. Горецка
️️️️
Т. Мюллер
75'
72'
Замена
Д. Грилиш
️️️️
М. Маунт
Замена
С. Гнабри
️️️️
Й. Хофманн
65'
Замена
Т. Вернер
️️️️
Д. Мусиала
65'
ГОЛ! 1:0!
Й. Хофманн
Пас отдал
Й. Киммих
50'
14'
Замена
Д. Беллингем
️️️️
К. Филлипс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Германия
1
Мануэль Нойер
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
15
Нико Шлоттербек
ЦЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
21
Илкай Гюндоган
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
18
Йонас Хофманн
ПВ
7
Кай Хаверц
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Англия
1
Джордан Пикфорд
ВР
12
Киран Триппьер
ЛЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
6
Гарри Магуайр
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
7
Букайо Сака
ЛВ
10
Рахим Стерлинг
ЛВ
14
Калвин Филлипс
ОП
4
Деклан Райс
ЦП
19
Мэйсон Маунт
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Германия
1
Оливер Бауманн
ВР
12
Кевин Трапп
ВР
15
Тило Керер
ЦЗ
15
Никлас Зюле
ЦЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
16
Антон Сташ
ОП
8
Леон Горецка
ЦП
14
Юлиан Брандт
АП
19
Лерой Сане
ПВ
20
Серж Гнабри
ПВ
0
Лукас Нмеча
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Англия
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
22
Ник Поуп
ВР
16
Конор Коди
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
17
Джек Грилиш
ЛВ
10
Джуд Беллингем
ЦП
17
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
24
Конор Галлахер
ЦП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
11
Тэмми Абрахам
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Нойер
22
Раум
2
Рюдигер
16
Клостерманн
15
Шлоттербек
6
Киммих
21
Гюндоган
10
Мусиала
18
Хофманн
13
Мюллер
7
Хаверц
4-1-1-3-1
1
Пикфорд
2
Уокер
5
Стоунз
6
Магуайр
12
Триппьер
14
Филлипс
4
Райс
19
Маунт
7
Сака
10
Стерлинг
9
Кейн
13
Мюллер
8
Горецка
8
Горецка
13
Мюллер
21
Гюндоган
19
Сане
19
Сане
21
Гюндоган
18
Хофманн
20
Гнабри
20
Гнабри
18
Хофманн
10
Мусиала
11
Вернер
11
Вернер
10
Мусиала
14
Филлипс
10
Беллингем
10
Беллингем
14
Филлипс
19
Маунт
17
Грилиш
17
Грилиш
19
Маунт
7
Сака
20
Боуэн
20
Боуэн
7
Сака
Остались в запасе
Германия
Англия
1
Оливер Бауманн
ВР
12
Кевин Трапп
ВР
15
Тило Керер
ЦЗ
15
Никлас Зюле
ЦЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
16
Антон Сташ
ОП
14
Юлиан Брандт
АП
0
Лукас Нмеча
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
22
Ник Поуп
ВР
16
Конор Коди
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
17
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
24
Конор Галлахер
ЦП
11
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Остались в запасе
1
Оливер Бауманн
ВР
12
Кевин Трапп
ВР
15
Тило Керер
ЦЗ
15
Никлас Зюле
ЦЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
16
Антон Сташ
ОП
14
Юлиан Брандт
АП
0
Лукас Нмеча
ЦФ
Остались в запасе
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
22
Ник Поуп
ВР
16
Конор Коди
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
17
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
24
Конор Галлахер
ЦП
11
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Статистика матча Германия - Англия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Германия
Лига наций, 1/4 финала
Бельгия
- : -
25.03.2027
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Англия
Лига наций, 1/4 финала
Норвегия
- : -
27.03.2027
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
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