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Расписание матчей
Лига наций
Португалия - Швейцария
Португалия - Швейцария: обзор матча 05 июня 2022
Португалия
05.06.2022, воскресенье, 21:45
Лига наций, группа A2, 2 тур
4 : 0
Завершен
Швейцария
15'
В. Карвалью
35'
К. Роналду
39'
К. Роналду
68'
Ж. Канселу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Португалия - Швейцария
Замена
М. Нуньес
️️️️
В. Карвалью
84'
81'
Замена
М. Гавранович
️️️️
Д. Соу
80'
Желтая карточка
Б. Эмболо
Замена
Ж. Палинья
️️️️
Р. Невеш
77'
Замена
Р. Леау
️️️️
Отавио
77'
70'
Замена
М. Боттани
️️️️
Р. Штеффен
70'
Замена
Р. Фройлер
️️️️
Д. Шакири
ГОЛ! 4:0!
Ж. Канселу
Пас отдал
Б. Силва
68'
Замена
Б. Силва
️️️️
Б. Фернандеш
67'
Замена
Р. Орта
️️️️
Д. Жота
67'
62'
Замена
Н. Окафор
️️️️
Р. Родригес
62'
Замена
Б. Эмболо
️️️️
Х. Сеферович
49'
Желтая карточка
Р. Штеффен
ГОЛ! 3:0!
К. Роналду
39'
ГОЛ! 2:0!
К. Роналду
Пас отдал
Д. Жота
35'
Желтая карточка
Б. Фернандеш
32'
ГОЛ! 1:0!
В. Карвалью
Пас отдал
К. Роналду
15'
14'
Желтая карточка
Ф. Шер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Португалия
1
Руй Патрисиу
ВР
19
Нуну Мендеш
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
13
Данилу Перейра
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
14
Вильям Карвалью
ОП
21
Рубен Невеш
ОП
8
Бруну Фернандеш
АП
16
Отавио
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
21
Диогу Жота
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Швейцария
1
Грегор Кобель
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
22
Фабиан Шер
ЦЗ
2
Кевин Мбабу
ПЗ
17
Рубен Варгас
ЛВ
10
Гранит Джака
ОП
20
Фабиан Фрай
ЦП
15
Джибриль Соу
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
23
Джердан Шакири
ПВ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Португалия
1
Диогу Кошта
ВР
12
Руй Силва
ВР
5
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
17
Домингуш Дуарте
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
24
Рикарду Орта
ЛВ
7
Рафаэль Леау
ЛВ
6
Жоау Палинья
ОП
6
Матеус Нуньес
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
10
Бернарду Силва
АП
9
Андре Силва
ЦФ
Швейцария
21
Йонас Омлин
ВР
12
Ивон Мвого
ВР
26
Жордан Лотомба
ЛЗ
18
Эрай Джемерт
ЦЗ
3
Силвэн Видмер
ПЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
23
Ноа Окафор
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
0
Маттиа Боттани
ЦФ
19
Марио Гавранович
ЦФ
4-2-2-2
1
Патрисиу
19
Мендеш
3
Пепе
13
Перейра
20
Канселу
14
Карвалью
21
Невеш
16
Отавио
8
Фернандеш
21
Жота
7
Роналду
3-1-2-3-1
1
Кобель
2
Мбабу
22
Шер
13
Родригес
10
Джака
20
Фрай
15
Соу
23
Шакири
11
Штеффен
17
Варгас
9
Сеферович
21
Жота
24
Орта
24
Орта
21
Жота
16
Отавио
7
Леау
7
Леау
16
Отавио
21
Невеш
6
Палинья
6
Палинья
21
Невеш
14
Карвалью
6
Нуньес
6
Нуньес
14
Карвалью
8
Фернандеш
10
Силва
10
Силва
8
Фернандеш
13
Родригес
23
Окафор
23
Окафор
13
Родригес
23
Шакири
8
Фройлер
8
Фройлер
23
Шакири
9
Сеферович
7
Эмболо
7
Эмболо
9
Сеферович
11
Штеффен
0
Боттани
0
Боттани
11
Штеффен
15
Соу
19
Гавранович
19
Гавранович
15
Соу
Остались в запасе
Португалия
Швейцария
1
Диогу Кошта
ВР
12
Руй Силва
ВР
5
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
17
Домингуш Дуарте
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
8
Жоао Моутинью
ЦП
9
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
21
Йонас Омлин
ВР
12
Ивон Мвого
ВР
26
Жордан Лотомба
ЛЗ
18
Эрай Джемерт
ЦЗ
3
Силвэн Видмер
ПЗ
20
Михел Эбишер
ЦП
Главный тренер
Мурат Якин
Остались в запасе
1
Диогу Кошта
ВР
12
Руй Силва
ВР
5
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
17
Домингуш Дуарте
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
8
Жоао Моутинью
ЦП
9
Андре Силва
ЦФ
Остались в запасе
21
Йонас Омлин
ВР
12
Ивон Мвого
ВР
26
Жордан Лотомба
ЛЗ
18
Эрай Джемерт
ЦЗ
3
Силвэн Видмер
ПЗ
20
Михел Эбишер
ЦП
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Главный тренер
Мурат Якин
Статистика матча Португалия - Швейцария
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Португалия
Лига наций, 1/4 финала
Нидерланды
- : -
27.03.2027
Португалия
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Швейцария
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Информация о матче
Стадион:
Жозе Алваладе
Где смотреть матч:
Okko
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