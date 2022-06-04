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Расписание матчей
Лига наций
Венгрия - Англия
Венгрия - Англия: обзор матча 04 июня 2022
Венгрия
04.06.2022, суббота, 19:00
Лига наций, группа A3, 1 тур
1 : 0
Завершен
Англия
64'
Д. Собослаи (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Венгрия - Англия
90'
+4
Желтая карточка
Г. Кейн
90'
+4
Желтая карточка
Р. Джеймс
Желтая карточка
П. Гулачи
90'
+1
Замена
Б. Вечеи
️️️️
А. Салаи
88'
Замена
М. Адам
️️️️
Ж. Надь
88'
Замена
А. Фиола
️️️️
Д. Собослаи
82'
Замена
К. Стайлс
️️️️
А. Надь
82'
79'
Замена
К. Филлипс
️️️️
К. Коди
Замена
Л. Кляйнхайзлер
️️️️
Р. Салаи
71'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Собослаи
64'
62'
Замена
Д. Стоунз
️️️️
К. Уокер
62'
Замена
Д. Грилиш
️️️️
М. Маунт
62'
Замена
Р. Джеймс
️️️️
Т. Александер-Арнольд
51'
Желтая карточка
К. Коди
46'
Замена
Б. Сака
️️️️
Д. Джастин
Желтая карточка
А. Шафер
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венгрия
12
Петер Гулачи
ВР
2
Адам Ланг
ЦЗ
6
Вилли Орбан
ЦЗ
4
Аттила Салаи
ЦЗ
18
Жолт Надь
ЦЗ
7
Лоик Него
ПЗ
13
Андраш Шафер
ЦП
8
Адам Надь
ЦП
10
Доминик Собослаи
АП
20
Роланд Салаи
ПВ
9
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
Англия
1
Джордан Пикфорд
ВР
0
Джеймс Джастин
ЛЗ
16
Конор Коди
ЦЗ
6
Гарри Магуайр
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
19
Мэйсон Маунт
ЛВ
4
Деклан Райс
ОП
10
Джуд Беллингем
ЦП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Венгрия
22
Петер Саппанош
ВР
1
Денеш Дибус
ВР
3
Акош Кечкеш
ЦЗ
20
Чаба Шпандлер
ЦЗ
5
Аттила Фиола
ЦЗ
14
Бендегуз Болла
ЦЗ
17
Каллум Стайлс
ЦП
8
Балинт Вечеи
ЦП
15
Ласло Кляйнхайзлер
АП
0
Даниэль Шаллой
ЦФ
9
Мартин Адам
ЦФ
24
Зала Ванча
ЦФ
Англия
22
Ник Поуп
ВР
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
5
Джон Стоунз
ЦЗ
12
Киран Триппьер
ПЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
10
Рахим Стерлинг
ЛВ
17
Джек Грилиш
ЛВ
14
Калвин Филлипс
ОП
17
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
24
Конор Галлахер
ЦП
7
Букайо Сака
ПВ
11
Тэмми Абрахам
ЦФ
3-2-2-2-1
12
Гулачи
6
Орбан
4
Салаи
18
Надь
2
Ланг
7
Него
13
Шафер
8
Надь
10
Собослаи
20
Салаи
9
Салаи
3-3-1-2-1
1
Пикфорд
2
Уокер
16
Коди
6
Магуайр
2
Александер-Арнольд
4
Райс
0
Джастин
10
Беллингем
20
Боуэн
19
Маунт
9
Кейн
8
Надь
17
Стайлс
17
Стайлс
8
Надь
10
Собослаи
5
Фиола
5
Фиола
10
Собослаи
4
Салаи
8
Вечеи
8
Вечеи
4
Салаи
20
Салаи
15
Кляйнхайзлер
15
Кляйнхайзлер
20
Салаи
18
Надь
9
Адам
9
Адам
18
Надь
2
Уокер
5
Стоунз
5
Стоунз
2
Уокер
2
Александер-Арнольд
24
Джеймс
24
Джеймс
2
Александер-Арнольд
16
Коди
14
Филлипс
14
Филлипс
16
Коди
19
Маунт
17
Грилиш
17
Грилиш
19
Маунт
0
Джастин
7
Сака
7
Сака
0
Джастин
Остались в запасе
Венгрия
Англия
22
Петер Саппанош
ВР
1
Денеш Дибус
ВР
3
Акош Кечкеш
ЦЗ
20
Чаба Шпандлер
ЦЗ
14
Бендегуз Болла
ЦЗ
0
Даниэль Шаллой
ЦФ
24
Зала Ванча
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
22
Ник Поуп
ВР
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
12
Киран Триппьер
ПЗ
17
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
24
Конор Галлахер
ЦП
10
Рахим Стерлинг
ЛВ
11
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Остались в запасе
22
Петер Саппанош
ВР
1
Денеш Дибус
ВР
3
Акош Кечкеш
ЦЗ
20
Чаба Шпандлер
ЦЗ
14
Бендегуз Болла
ЦЗ
0
Даниэль Шаллой
ЦФ
24
Зала Ванча
ЦФ
Остались в запасе
22
Ник Поуп
ВР
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
12
Киран Триппьер
ПЗ
17
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
24
Конор Галлахер
ЦП
10
Рахим Стерлинг
ЛВ
11
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Статистика матча Венгрия - Англия
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Венгрия
Лига наций, Финал
Венгрия
- : -
25.03.2027
Сербия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Англия
Лига наций, 1/4 финала
Норвегия
- : -
27.03.2027
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Информация о матче
Стадион:
Пушкаш Арена
Где смотреть матч:
Okko
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