Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Словацко - Градец-Кралове
Словацко - Градец-Кралове: обзор матча 15 мая 2022
Словацко
15.05.2022, воскресенье, 18:00
Чехия. Синот Лига, группа A, 5 тур
3 : 0
Завершен
Градец-Кралове
29'
В. Даничек (П)
52'
М. Кохут
80'
Ф. Вехета
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Словацко - Градец-Кралове
81'
Замена
️️️️
Ф. Новотны
ГОЛ! 3:0!
Ф. Вехета
Пас отдал
В. Юрецка
80'
Замена
В. Юрецка
️️️️
М. Кохут
75'
71'
Замена
С. Гаразим
️️️️
D. Soukenik
Замена
М. Хавлик
️️️️
Я. Калабишка
60'
Замена
М. Петржела
️️️️
Л. Садилек
60'
Замена
М. Томич
️️️️
П. Рейнберк
60'
59'
Замена
Я. Рада
️️️️
Ф. Чех
59'
Замена
Я. Кучера
️️️️
Э. Прекоп
Желтая карточка
М. Кохут
58'
ГОЛ! 2:0!
М. Кохут
Пас отдал
В. Левин
52'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
В. Даничек
29'
Замена
В. Даничек
️️️️
П. Юрошка
26'
Желтая карточка
П. Рейнберк
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словацко
1
Филип Нгуйен
ВР
6
Станислав Хофманн
ЦЗ
4
Патрик Шимко
ЦЗ
18
Лукаш Садилек
ЦП
0
J. Divisek
ЦП
77
Павел Юрошка
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
21
Михал Кохут
ЦП
91
Ян Калабишка
ЦП
23
Петр Рейнберк
ЦП
27
Филип Вехета
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Градец-Кралове
1
Patrik Vízek
ВР
25
Франтишек Чех
ЦЗ
39
Якуб Клима
ЦЗ
21
Ян Крал
ЦЗ
8
Dominik Soukenik
ЦП
16
Петр Кодеш
ЦП
16
Филип Новотны
ЦП
28
David Dolezal
ЦФ
7
Петр Рыбичка
ЦФ
0
P. Dvorak
ЦФ
11
Эрик Прекоп
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Словацко
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
28
Властимил Даничек
ЦП
20
Марек Хавлик
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
27
Михал Томич
ЦФ
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
31
Иржи Борек
ЦФ
Градец-Кралове
1
Vilem Fendrich
ВР
2
Степан Гаразим
ЦП
28
Якуб Кучера
ЦП
23
Якуб Рада
ЦП
2-5-2-1
1
Нгуйен
6
Хофманн
4
Шимко
88
Левин
21
Кохут
91
Калабишка
23
Рейнберк
77
Юрошка
0
18
Садилек
27
Вехета
3-3-4
1
25
Чех
39
Клима
21
Крал
8
16
Кодеш
16
Новотны
11
Прекоп
0
7
Рыбичка
28
77
Юрошка
28
Даничек
28
Даничек
77
Юрошка
91
Калабишка
20
Хавлик
20
Хавлик
91
Калабишка
18
Садилек
11
Петржела
11
Петржела
18
Садилек
23
Рейнберк
27
Томич
27
Томич
23
Рейнберк
21
Кохут
15
Юрецка
15
Юрецка
21
Кохут
8
2
Гаразим
2
Гаразим
8
11
Прекоп
28
Кучера
28
Кучера
11
Прекоп
25
Чех
23
Рада
23
Рада
25
Чех
Остались в запасе
Словацко
Градец-Кралове
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
31
Иржи Борек
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
1
Vilem Fendrich
ВР
Главный тренер
Богуслав Пильны
Остались в запасе
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
31
Иржи Борек
ЦФ
Остались в запасе
1
Vilem Fendrich
ВР
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Главный тренер
Богуслав Пильны
Статистика матча Словацко - Градец-Кралове
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Артис
- : -
27.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Славия
0 : 0
17.10.2026
Градец-Кралове
Информация о матче
Стадион:
Местски футбольный стадион
Новости команд
Все
Словацко
Градец-Кралове
«Градец Кралове» – «Панатинаикос»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Панатинаикос» – «Градец-Кралове»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Панатинаикос» – «Градец Кралове»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Бешикташ» – «Градец-Кралове»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2026
13 августа
«Бешикташ» – «Градец Кралове»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026/2027
12 августа
Лига конференций. «Кельн» победил «Словацко» и сохранил шансы на плей-офф. Матч переносили из-за тумана
2022.10.28 15:49
Матч Лиги конференций перенесли из-за тумана
2022.10.27 22:52
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
2022.09.08 21:50
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
2022.01.22 17:13
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
«Градец Кралове» – «Панатинаикос»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Панатинаикос» – «Градец-Кралове»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Панатинаикос» – «Градец Кралове»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Бешикташ» – «Градец-Кралове»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2026
13 августа
«Бешикташ» – «Градец Кралове»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026/2027
12 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+