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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Баник - Градец-Кралове
Баник - Градец-Кралове: обзор матча 07 мая 2022
Баник
07.05.2022, суббота, 20:00
Чехия. Синот Лига, группа A, 3 тур
3 : 1
Завершен
Градец-Кралове
24'
Л. Такакш
67'
Л. Алмаши
87'
Л. Алмаши
7'
А. Влканова
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Баник - Градец-Кралове
ГОЛ! 3:1!
Л. Алмаши
Пас отдал
Д. Бухта
87'
Замена
Š. Falta
️️️️
И. Клима
77'
75'
Замена
Я. Рада
️️️️
D. Dolezal
75'
Замена
P. Dvorak
️️️️
Ф. Кубала
69'
Замена
Я. Кучера
️️️️
Э. Прекоп
ГОЛ! 2:1!
Л. Алмаши
67'
62'
Замена
С. Гаразим
️️️️
Ф. Новотны
Желтая карточка
Л. Такакш
59'
48'
Желтая карточка
Я. Клима
Замена
Л. Будински
️️️️
Ф. Калоц
46'
Замена
Д. Бухта
️️️️
D. Smekal
46'
Замена
М. Члумецки
️️️️
Д. Лишка
46'
ГОЛ! 1:1!
Л. Такакш
Пас отдал
И. Клима
24'
7'
ГОЛ! 0:1!
А. Влканова
Пас отдал
Ф. Кубала
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Баник
25
J. Fleisman
ЦЗ
27
Давид Лишка
ЦЗ
2
Джигли Ндефе
ЦЗ
38
Якуб Покорны
ЦЗ
22
Лацо Такакш
ЦЗ
14
Petr Jaroň
ЦП
26
Филип Калоц
ЦП
9
Daniel Smekal
ЦП
0
J. Lastuvka
ЦФ
23
Иржи Клима
ЦФ
99
Ладислав Алмаши
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Градец-Кралове
1
Patrik Vízek
ВР
21
Ян Крал
ЦЗ
19
Ян Мейдр
ЦЗ
39
Якуб Клима
ЦЗ
25
Франтишек Чех
ЦЗ
16
Петр Кодеш
ЦП
28
Филип Кубала
ЦП
16
Филип Новотны
ЦП
11
Эрик Прекоп
ЦФ
58
Адам Влканова
ЦФ
28
David Dolezal
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Баник
4
Мартин Члумецки
ЦЗ
20
Šimon Falta
ЦЗ
5
Jiri Boula
ЦП
19
Давид Бухта
ЦП
32
Лукаш Будински
ЦП
11
Неманья Кузманович
ЦП
1
Viktor Budinský
ЦФ
Градец-Кралове
1
Vilem Fendrich
ВР
2
Степан Гаразим
ЦП
28
Якуб Кучера
ЦП
23
Якуб Рада
ЦП
8
Dominik Soukenik
ЦП
0
P. Dvorak
ЦФ
7
Петр Рыбичка
ЦФ
3-2-3-3
2
Ндефе
38
Покорны
22
Такакш
27
Лишка
25
14
26
Калоц
9
99
Алмаши
23
Клима
0
4-3-3
1
19
Мейдр
39
Клима
25
Чех
21
Крал
16
Кодеш
28
Кубала
16
Новотны
28
58
Влканова
11
Прекоп
27
Лишка
4
Члумецки
4
Члумецки
27
Лишка
23
Клима
20
20
23
Клима
9
19
Бухта
19
Бухта
9
26
Калоц
32
Будински
32
Будински
26
Калоц
16
Новотны
2
Гаразим
2
Гаразим
16
Новотны
11
Прекоп
28
Кучера
28
Кучера
11
Прекоп
28
23
Рада
23
Рада
28
28
Кубала
0
0
28
Кубала
Остались в запасе
Баник
Градец-Кралове
5
Jiri Boula
ЦП
11
Неманья Кузманович
ЦП
1
Viktor Budinský
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
1
Vilem Fendrich
ВР
8
Dominik Soukenik
ЦП
7
Петр Рыбичка
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Остались в запасе
5
Jiri Boula
ЦП
11
Неманья Кузманович
ЦП
1
Viktor Budinský
ЦФ
Остались в запасе
1
Vilem Fendrich
ВР
8
Dominik Soukenik
ЦП
7
Петр Рыбичка
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Главный тренер
Богуслав Пильны
Статистика матча Баник - Градец-Кралове
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Баник
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Баник
0 : 0
18.10.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
0 : 0
10.10.2026
Баник
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Славия
0 : 0
17.10.2026
Градец-Кралове
Информация о матче
Стадион:
Местски
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