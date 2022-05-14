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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Шарлеруа - Мехелен
Шарлеруа - Мехелен: обзор матча 14 мая 2022
Шарлеруа
14.05.2022, суббота, 21:45
Бельгия. Про-Лига, группа B, 5 тур
3 : 2
Завершен
Мехелен
34'
К. Нкуба
53'
В. Байо
71'
В. Байо
21'
Г. Энгвалль
74'
Г. Энгвалль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шарлеруа - Мехелен
90'
+1
Замена
R. Paeshuyse
️️️️
Б. ван ден Эйнден
83'
Замена
Н. Сторм
️️️️
М. Швед
Желтая карточка
Д. Хейманс
79'
78'
Замена
O. Kaya
️️️️
С. Гуэ
78'
Замена
К. Мрабти
️️️️
У. Кюйперс
74'
ГОЛ! 3:2!
Г. Энгвалль
Пас отдал
У. Кюйперс
ГОЛ! 3:1!
В. Байо
Пас отдал
Р. Мориока
71'
Замена
А. Зорган
️️️️
М. Илаймахаритра
64'
ГОЛ! 2:1!
В. Байо
Пас отдал
Р. Мориока
53'
46'
Замена
Р. Скофс
️️️️
J. Vanlerberghe
Замена
И. Мбенза
️️️️
Ж. Кайембе
40'
ГОЛ! 1:1!
К. Нкуба
Пас отдал
А. Голизаде
34'
21'
ГОЛ! 0:1!
Г. Энгвалль
Пас отдал
Ж. Хайреманс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шарлеруа
12
Эрве Коффи
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
5
Стефан Кнежевич
ЦЗ
2
Мартин Васински
ЦП
88
Рюта Мориока
ЦП
23
Марко Илаймахаритра
ЦП
38
Дан Хейманс
АП
26
Valentine Ozornwafor
ЦФ
27
Кен Нкуба
ЦФ
8
Али Голизаде
ЦФ
15
Вакун Байо
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Мехелен
6
Бас ван ден Эйнден
ЦЗ
5
Dries Wouters
ЦЗ
30
Jordi Vanlerberghe
ЦЗ
10
Самуэль Гуэ
ОП
11
Жоффри Хайреманс
ЦП
9
Марьян Швед
ПВ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
99
Уго Кюйперс
ЦФ
9
Густав Энгвалль
ЦФ
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Шарлеруа
40
Mateo Chiacig
ВР
21
Бингуру Камара
ВР
8
Адем Зорган
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
24
Наурис Петкевичюс
ЦФ
21
Анасс Зарури
ЦФ
Мехелен
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
28
Rune Paeshuyse
ЦЗ
8
Onur Kaya
ЦП
17
Роб Скофс
ЦП
10
Никола Сторм
ЦФ
28
Керим Мрабти
ЦФ
2-3-1-4
12
Коффи
18
Кайембе
5
Кнежевич
2
Васински
88
Мориока
23
Илаймахаритра
38
Хейманс
26
15
Байо
8
Голизаде
27
Нкуба
3-1-1-1-5
6
ван ден Эйнден
5
30
10
Гуэ
11
Хайреманс
9
Швед
15
6
5
Ван Хоренбек
9
Энгвалль
99
Кюйперс
23
Илаймахаритра
8
Зорган
8
Зорган
23
Илаймахаритра
18
Кайембе
7
Мбенза
7
Мбенза
18
Кайембе
6
ван ден Эйнден
28
28
6
ван ден Эйнден
10
Гуэ
8
8
10
Гуэ
30
17
Скофс
17
Скофс
30
9
Швед
10
Сторм
10
Сторм
9
Швед
99
Кюйперс
28
Мрабти
28
Мрабти
99
Кюйперс
Остались в запасе
Шарлеруа
Мехелен
40
Mateo Chiacig
ВР
21
Бингуру Камара
ВР
24
Наурис Петкевичюс
ЦФ
21
Анасс Зарури
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
Главный тренер
Вутер Вранкен
Остались в запасе
40
Mateo Chiacig
ВР
21
Бингуру Камара
ВР
24
Наурис Петкевичюс
ЦФ
21
Анасс Зарури
ЦФ
Остались в запасе
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
Главный тренер
Карим Бельхосин
Главный тренер
Вутер Вранкен
Статистика матча Шарлеруа - Мехелен
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
- : -
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Мехелен
4 : 3
11.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
Стадион:
Стад дю Пэи де Шарлеруа
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