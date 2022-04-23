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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Мехелен - Шарлеруа
Мехелен - Шарлеруа: обзор матча 23 апреля 2022
Мехелен
23.04.2022, суббота, 21:45
Бельгия. Про-Лига, группа B, 1 тур
1 : 0
Завершен
Шарлеруа
50'
J. Vanlerberghe
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мехелен - Шарлеруа
Замена
Р. ван Дронгелен
️️️️
L. Bijker
87'
Замена
Г. Энгвалль
️️️️
К. Мрабти
87'
Замена
М. Швед
️️️️
Н. Сторм
82'
77'
Замена
И. Мбенза
️️️️
Ж. Кайембе
77'
Замена
Ю. Баджи
️️️️
В. Байо
Замена
С. Гуэ
️️️️
Ж. Хайреманс
74'
69'
Замена
Д. Хейманс
️️️️
А. Голизаде
ГОЛ! 1:0!
J. Vanlerberghe
50'
47'
Желтая карточка
А. Зорган
42'
Желтая карточка
V. Ozornwafor
Желтая карточка
J. Vanlerberghe
42'
40'
Желтая карточка
А. Голизаде
Желтая карточка
В. Соуза
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мехелен
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
14
Сэнди Уолш
ЦЗ
30
Jordi Vanlerberghe
ЦЗ
23
Thibault Peyre
ЦЗ
16
Lucas Bijker
ЦЗ
17
Роб Скофс
ЦП
11
Жоффри Хайреманс
ЦП
5
Винисиус Соуза
ЦП
99
Уго Кюйперс
ЦФ
10
Никола Сторм
ЦФ
28
Керим Мрабти
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Шарлеруа
12
Эрве Коффи
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
5
Стефан Кнежевич
ЦЗ
29
Лоик Бессил
ЦЗ
8
Адем Зорган
ЦП
88
Рюта Мориока
ЦП
23
Марко Илаймахаритра
ЦП
27
Кен Нкуба
ЦФ
15
Вакун Байо
ЦФ
8
Али Голизаде
ЦФ
26
Valentine Ozornwafor
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Мехелен
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
10
Самуэль Гуэ
ОП
8
Onur Kaya
ЦП
9
Марьян Швед
ПВ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
9
Густав Энгвалль
ЦФ
Шарлеруа
21
Бингуру Камара
ВР
25
Стелиос Андреу
ЦЗ
7
Исаак Мбенза
ЦП
38
Джексон Чачуа
ЦП
38
Дан Хейманс
АП
21
Анасс Зарури
ЦФ
20
Юссуф Баджи
ЦФ
4-3-3
1
14
Уолш
23
16
30
17
Скофс
11
Хайреманс
5
Соуза
28
Мрабти
10
Сторм
99
Кюйперс
3-3-4
12
Коффи
5
Кнежевич
29
Бессил
18
Кайембе
8
Зорган
88
Мориока
23
Илаймахаритра
26
8
Голизаде
15
Байо
27
Нкуба
10
Сторм
9
Швед
9
Швед
10
Сторм
16
55
ван Дронгелен
55
ван Дронгелен
16
11
Хайреманс
10
Гуэ
10
Гуэ
11
Хайреманс
28
Мрабти
9
Энгвалль
9
Энгвалль
28
Мрабти
18
Кайембе
7
Мбенза
7
Мбенза
18
Кайембе
8
Голизаде
38
Хейманс
38
Хейманс
8
Голизаде
15
Байо
20
Баджи
20
Баджи
15
Байо
Остались в запасе
Мехелен
Шарлеруа
8
Onur Kaya
ЦП
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
21
Бингуру Камара
ВР
25
Стелиос Андреу
ЦЗ
38
Джексон Чачуа
ЦП
21
Анасс Зарури
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Остались в запасе
8
Onur Kaya
ЦП
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
Остались в запасе
21
Бингуру Камара
ВР
25
Стелиос Андреу
ЦЗ
38
Джексон Чачуа
ЦП
21
Анасс Зарури
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Главный тренер
Карим Бельхосин
Статистика матча Мехелен - Шарлеруа
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Мехелен
4 : 3
11.10.2026
Сент-Труйден
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
- : -
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Информация о матче
Стадион:
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