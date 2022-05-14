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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Хартс - Рейнджерс
Хартс - Рейнджерс: обзор матча 14 мая 2022
Хартс
14.05.2022, суббота, 14:15
Шотландия. Премьер-лига, группа A, 5 тур
1 : 3
Завершен
Рейнджерс
24'
П. Харинг
33'
С. Иттен
45+1'
А. Лоури
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хартс - Рейнджерс
Замена
К. Хэлкетт
️️️️
Э. Симмс
75'
Замена
Д. Суттар
️️️️
П. Харинг
68'
Замена
Э. Халидэй
️️️️
М. Смит
68'
61'
Замена
Д. Симпсон
️️️️
Л. Балогун
53'
Желтая карточка
А. Лоури
46'
Замена
Ч. МакКэн
️️️️
С. Эрфилд
Замена
Н. Аткинсон
️️️️
К. Девлин
46'
45'
+1
ГОЛ! 1:2!
А. Лоури
Пас отдал
А. Рэмзи
33'
ГОЛ! 1:1!
С. Иттен
Пас отдал
А. Лоури
ГОЛ! 1:0!
П. Харинг
Пас отдал
Э. Симмс
24'
Желтая карточка
Э. Симмс
16'
Замена
Д. Джиннелли
️️️️
Л. Бойс
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартс
2
Майкл Смит
ВР
1
Крейг Гордон
ВР
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
20
Алекс Кокрейн
ЦП
14
Кэмерон Девлин
ЦП
5
Петер Харинг
ЦП
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
10
Барри Маккей
ЦП
9
Эллис Симмс
ЦФ
27
Лиам Бойс
ЦФ
Главный тренер
Иан Катро
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
21
Адам Дивайн
ЦЗ
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
37
Скотт Эрфилд
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
11
Алекс Лоури
АП
16
Амад Диалло
ПВ
10
Седрик Иттен
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Хартс
13
Росс Стюарт
ВР
4
Джон Суттар
ЦЗ
4
Крейг Хэлкетт
ЦЗ
4
Taylor Moore
ЦЗ
11
Энди Халидэй
ЦЗ
13
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
7
Бенджамин Вудберн
АП
8
Aaron McEneff
ЦФ
11
Джош Джиннелли
ЦФ
Рейнджерс
6
Джек Симпсон
ЦЗ
2
Росс МакКрори
ОП
8
Чарли МакКэн
ЦП
2-5-2
2
Смит
3
Кингсли
6
Сиббик
14
Девлин
5
Харинг
11
Маккей-Стивен
10
Маккей
20
Кокрейн
27
Бойс
9
Симмс
4-3-2-1
33
МакЛафлин
6
Сэндс
27
Балогун
38
Кинг
21
Дивайн
37
Эрфилд
10
Дэвис
21
Рэмзи
16
Диалло
11
Лоури
10
Иттен
5
Харинг
4
Суттар
4
Суттар
5
Харинг
9
Симмс
4
Хэлкетт
4
Хэлкетт
9
Симмс
2
Смит
11
Халидэй
11
Халидэй
2
Смит
14
Девлин
13
Аткинсон
13
Аткинсон
14
Девлин
27
Бойс
11
Джиннелли
11
Джиннелли
27
Бойс
27
Балогун
6
Симпсон
6
Симпсон
27
Балогун
37
Эрфилд
8
МакКэн
8
МакКэн
37
Эрфилд
Остались в запасе
Хартс
Рейнджерс
13
Росс Стюарт
ВР
4
Taylor Moore
ЦЗ
7
Бенджамин Вудберн
АП
8
Aaron McEneff
ЦФ
Главный тренер
Иан Катро
2
Росс МакКрори
ОП
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Остались в запасе
13
Росс Стюарт
ВР
4
Taylor Moore
ЦЗ
7
Бенджамин Вудберн
АП
8
Aaron McEneff
ЦФ
Остались в запасе
2
Росс МакКрори
ОП
Главный тренер
Иан Катро
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Статистика матча Хартс - Рейнджерс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Хартс
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Хартс
2 : 5
08.11.2026
Фалкирк
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Информация о матче
Стадион:
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