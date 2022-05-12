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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Вайле - Орхус
Вайле - Орхус: обзор матча 12 мая 2022
Вайле
12.05.2022, четверг, 19:00
Дания. Суперлига, группа B, 8 тур
1 : 0
Завершен
Орхус
14'
D. Emmanouilidis
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вайле - Орхус
90'
+5
Желтая карточка
Й. Дагур Торстейнссон
Желтая карточка
А. Соуза
90'
+3
Желтая карточка
Р. Альбентоса
90'
+2
90'
Желтая карточка
П. Мортенсен
Замена
А. Соуза
️️️️
Э. Бабаян
89'
86'
Замена
D. Kurminowski
️️️️
O. Lund
86'
Замена
А. Гренбек
️️️️
Ф. Брандхоф
Замена
T. Gundelund
️️️️
D. Emmanouilidis
69'
63'
Замена
Я. Биссек
️️️️
Т. Кристенсен
62'
Замена
️️️️
Н. Поульсен
Замена
А. Понсе
️️️️
Л. Джорджевич
61'
Желтая карточка
Ж. Опоку
59'
47'
Замена
М. Бунду
️️️️
Д. Линкс
45'
Желтая карточка
Ф. Брандхоф
ГОЛ! 1:0!
D. Emmanouilidis
Пас отдал
М. Альборнос
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вайле
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
3
Миико Альборнос
ЦЗ
17
D. Emmanouilidis
ЦП
11
Эдгар Бабаян
ЦФ
30
Александер Брунст
ЦФ
20
Денис Колингер
ЦФ
3
Жером Опоку
ЦФ
14
Тобиас Мельгор
ЦФ
34
Lundrim Hetemi
ЦФ
15
Эбенезер Офори
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Орхус
1
Йеспер Хансен
ВР
3
Александер Мунксгор
ЦЗ
5
Фредерик Тингагер
ЦЗ
2
Oliver Lund
ЦЗ
11
Джифт Линкс
ЦП
29
Фредерик Брандхоф
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
23
Микаэл Андерсон
ЦП
9
Патрик Мортенсен
ЦФ
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
31
Томас Кристенсен
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Вайле
30
Lukas Hägg Johansson
ВР
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
10
Аллан Соуза
ПВ
2
Thomas Gundelund
ЦФ
0
H. Hollsberg
ЦФ
9
Андрес Понсе
ЦФ
Орхус
20
Себастьян Хауснер
ЦЗ
11
Альберт Гренбек
ЦП
6
Николай Поульсен
ЦП
7
Мустафа Бунду
ПВ
91
D. Kurminowski
ЦФ
36
Daniel Gadegaard Andersen
ЦФ
31
Янн-Орель Биссек
ЦФ
2-1-5
6
Альбентоса
3
Альборнос
17
14
Мельгор
19
Джорджевич
15
Офори
34
3
Опоку
3-4-3
1
Хансен
3
Мунксгор
5
Тингагер
2
29
Брандхоф
10
Уилшир
23
Андерсон
11
Линкс
31
Кристенсен
23
Торстейнссон
9
Мортенсен
11
Бабаян
10
Соуза
10
Соуза
11
Бабаян
17
2
2
17
19
Джорджевич
9
Понсе
9
Понсе
19
Джорджевич
29
Брандхоф
11
Гренбек
11
Гренбек
29
Брандхоф
6
Поульсен
6
Поульсен
11
Линкс
7
Бунду
7
Бунду
11
Линкс
2
91
91
2
31
Кристенсен
31
Биссек
31
Биссек
31
Кристенсен
Остались в запасе
Вайле
Орхус
30
Lukas Hägg Johansson
ВР
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
0
H. Hollsberg
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
20
Себастьян Хауснер
ЦЗ
36
Daniel Gadegaard Andersen
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Остались в запасе
30
Lukas Hägg Johansson
ВР
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
0
H. Hollsberg
ЦФ
Остались в запасе
20
Себастьян Хауснер
ЦЗ
36
Daniel Gadegaard Andersen
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Статистика матча Вайле - Орхус
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Вайле
Дания. Суперлига, 32 тур
Оденсе
0 : 1
17.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 31 тур
Вайле
2 : 0
10.05.2026
Фредерисия
Дания. Суперлига, 30 тур
Рандерс
1 : 0
03.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 29 тур
Копенгаген
3 : 0
27.04.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 28 тур
Вайле
1 : 2
22.04.2026
Силькеборг
Орхус
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Информация о матче
Стадион:
Вайле
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Вайле
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