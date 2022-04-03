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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Орхус - Вайле
Орхус - Вайле: обзор матча 03 апреля 2022
Орхус
03.04.2022, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, группа B, 1 тур
0 : 0
Завершен
Вайле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Орхус - Вайле
87'
Желтая карточка
М. Альборнос
71'
Замена
А. Понсе
️️️️
Л. Джорджевич
63'
Замена
L. Hetemi
️️️️
Э. Офори
Желтая карточка
Я. Биссек
60'
Желтая карточка
Д. Уилшир
47'
Желтая карточка
Ф. Тингагер
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орхус
1
Йеспер Хансен
ВР
2
Oliver Lund
ЦЗ
3
Александер Мунксгор
ЦЗ
5
Фредерик Тингагер
ЦЗ
19
Эрик Кал
ЦП
29
Фредерик Брандхоф
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
7
Мустафа Бунду
ПВ
31
Янн-Орель Биссек
ЦФ
9
Патрик Мортенсен
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Вайле
3
Миико Альборнос
ЦЗ
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
7
Мухамаду Драмме
ОП
30
Александер Брунст
ЦФ
10
Аллан Соуза
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
15
Эбенезер Офори
ЦФ
19
Arbnor Mucolli
ЦФ
3
Жером Опоку
ЦФ
14
Тобиас Мельгор
ЦФ
20
Денис Колингер
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Орхус
5
Anthony D'Alberto
ЦЗ
36
Daniel Gadegaard Andersen
ЦФ
24
Фредерик Илер
ЦФ
Вайле
30
Lukas Hägg Johansson
ВР
17
D. Emmanouilidis
ЦП
2
Thomas Gundelund
ЦФ
4
Херон
ЦФ
11
Эдгар Бабаян
ЦФ
34
Lundrim Hetemi
ЦФ
9
Андрес Понсе
ЦФ
3-3-1-2
1
Хансен
2
3
Мунксгор
5
Тингагер
19
Кал
29
Брандхоф
10
Уилшир
7
Бунду
9
Мортенсен
31
Биссек
2-1-5
3
Альборнос
6
Альбентоса
7
Драмме
15
Офори
20
Колингер
14
Мельгор
3
Опоку
19
15
Офори
34
34
15
Офори
19
Джорджевич
9
Понсе
9
Понсе
19
Джорджевич
Остались в запасе
Орхус
Вайле
5
Anthony D'Alberto
ЦЗ
36
Daniel Gadegaard Andersen
ЦФ
24
Фредерик Илер
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
30
Lukas Hägg Johansson
ВР
17
D. Emmanouilidis
ЦП
2
Thomas Gundelund
ЦФ
4
Херон
ЦФ
11
Эдгар Бабаян
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Остались в запасе
5
Anthony D'Alberto
ЦЗ
36
Daniel Gadegaard Andersen
ЦФ
24
Фредерик Илер
ЦФ
Остались в запасе
30
Lukas Hägg Johansson
ВР
17
D. Emmanouilidis
ЦП
2
Thomas Gundelund
ЦФ
4
Херон
ЦФ
11
Эдгар Бабаян
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Главный тренер
Петер Соренсен
Статистика матча Орхус - Вайле
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Орхус
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Вайле
Дания. Суперлига, 32 тур
Оденсе
0 : 1
17.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 31 тур
Вайле
2 : 0
10.05.2026
Фредерисия
Дания. Суперлига, 30 тур
Рандерс
1 : 0
03.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 29 тур
Копенгаген
3 : 0
27.04.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 28 тур
Вайле
1 : 2
22.04.2026
Силькеборг
Информация о матче
Стадион:
НРГИ Парк
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