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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Мидтьюлланд - Брондбю
Мидтьюлланд - Брондбю: обзор матча 12 мая 2022
Мидтьюлланд
12.05.2022, четверг, 21:00
Дания. Суперлига, группа A, 8 тур
2 : 2
Завершен
Брондбю
79'
Эвандер
82'
А. Дрейер
14'
К. Каппис
90+5'
А. Брус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мидтьюлланд - Брондбю
90'
+5
ГОЛ! 2:2!
А. Брус
86'
Замена
П. Бьюр
️️️️
А. Слимане
85'
Желтая карточка
А. Слимане
85'
Замена
C. Björk
️️️️
Д. Белл
ГОЛ! 2:1!
А. Дрейер
82'
81'
Замена
С. Ростед
️️️️
К. Каппис
ГОЛ! 1:1!
Эвандер
79'
Замена
Ж. Брумадо
️️️️
Г. Исаксен
73'
69'
Замена
М. Греве
️️️️
М. Дивкович
Замена
П. Систо
️️️️
Шарлес
62'
52'
Желтая карточка
А. Максе
46'
Замена
Й. Радошевич
️️️️
М. Квистгарден
Замена
Жуниньо
️️️️
Х. Дальсгаард
46'
14'
ГОЛ! 0:1!
К. Каппис
Пас отдал
С. Хедлунд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидтьюлланд
3
Даниэль Хег
ЦЗ
28
Эрик Святченко
ЦЗ
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
25
Рафаэль Онидика
ОП
35
Шарлес
ЦП
10
Эвандер
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
10
Андерс Дрейер
ПВ
14
Эдвард Чилуфья
ЦФ
1
David Ousted
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Брондбю
1
Мадс Хермансен
ВР
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
2
Андреас Максе
ЦЗ
15
Блас Риверос
ЦЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
20
Анис Слимане
ЦП
12
Кристиан Каппис
ЦП
24
Марко Дивкович
ЦФ
30
Матиас Квистгарден
ЦФ
15
Симон Хедлунд
ЦФ
8
Джо Белл
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Мидтьюлланд
30
Джаред Томпсон
ВР
18
Жуниньо
ЦЗ
77
Пионе Систо
ЦП
7
Макс Майер
АП
9
Виктор Линд
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
74
Жуниор Брумадо
ЦФ
Брондбю
30
Томас Миккельсен
ВР
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
21
Петер Бьюр
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
17
Матиас Греве
АП
15
Carl Björk
ЦФ
4-1-3-1-2
3
Хег
28
Святченко
2
Андерссон
3
Дальсгаард
25
Онидика
35
Шарлес
10
Эвандер
11
Исаксен
10
Дрейер
1
14
Чилуфья
4-2-4
1
Хермансен
5
Брус
2
Максе
15
Риверос
5
Тшиемб
20
Слимане
12
Каппис
8
Белл
15
Хедлунд
30
Квистгарден
24
Дивкович
3
Дальсгаард
18
Жуниньо
18
Жуниньо
3
Дальсгаард
35
Шарлес
77
Систо
77
Систо
35
Шарлес
11
Исаксен
74
Брумадо
74
Брумадо
11
Исаксен
12
Каппис
24
Ростед
24
Ростед
12
Каппис
20
Слимане
21
Бьюр
21
Бьюр
20
Слимане
30
Квистгарден
5
Радошевич
5
Радошевич
30
Квистгарден
24
Дивкович
17
Греве
17
Греве
24
Дивкович
8
Белл
15
15
8
Белл
Остались в запасе
Мидтьюлланд
Брондбю
30
Джаред Томпсон
ВР
7
Макс Майер
АП
9
Виктор Линд
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
30
Томас Миккельсен
ВР
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Остались в запасе
30
Джаред Томпсон
ВР
7
Макс Майер
АП
9
Виктор Линд
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
Остались в запасе
30
Томас Миккельсен
ВР
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Статистика матча Мидтьюлланд - Брондбю
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
- : -
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Брондбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Информация о матче
Стадион:
МКХ Арена
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