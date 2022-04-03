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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Брондбю - Рандерс
Брондбю - Рандерс: обзор матча 03 апреля 2022
Брондбю
03.04.2022, воскресенье, 17:00
Дания. Суперлига, группа A, 1 тур
0 : 1
Завершен
Рандерс
21'
В. Хаммершой-Мистрати
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брондбю - Рандерс
85'
Замена
Я. Анкерсен
️️️️
С. Тибблинг
85'
Замена
Й. Лауридсен
️️️️
Т. Кеинде
Замена
А. Павлович
️️️️
Й. Радошевич
79'
Замена
К. Каппис
️️️️
С. Ростед
79'
77'
Желтая карточка
С. Пизингер
76'
Замена
Ф. Бундгор
️️️️
М. Энггор
Замена
М. Квистгарден
️️️️
C. Björk
63'
Замена
М. Греве
️️️️
Б. Риверос
63'
Желтая карточка
М. Дивкович
48'
Замена
С. Хедлунд
️️️️
Д. Белл
46'
45'
+5
Желтая карточка
Х. Андерссон
21'
ГОЛ! 0:1!
В. Хаммершой-Мистрати
Пас отдал
С. Одей
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брондбю
1
Мадс Хермансен
ВР
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
15
Блас Риверос
ЦЗ
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
2
Андреас Максе
ЦЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
20
Анис Слимане
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
15
Carl Björk
ЦФ
24
Марко Дивкович
ЦФ
8
Джо Белл
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Рандерс
30
Патрик Карльгрен
ВР
6
Хуго Андерссон
ЦЗ
23
Оливер Бундгор
ЦЗ
15
Бьорн Копплин
ПЗ
24
Тосин Кеинде
ЛВ
11
Симон Тибблинг
ЦП
8
Симон Пизингер
ЦП
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
14
Фредерик Лауэнборг
ЦП
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
98
Стефен Одей
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Брондбю
30
Томас Миккельсен
ВР
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
12
Кристиан Каппис
ЦП
17
Матиас Греве
АП
20
Андрийя Павлович
ЦФ
15
Симон Хедлунд
ЦФ
30
Матиас Квистгарден
ЦФ
Рандерс
25
Йонас Дакир
ВР
17
Йеспер Лауридсен
ЛЗ
11
Филип Бундгор
ЛВ
6
Мадс Энггор
ЦП
9
Якоб Анкерсен
ЦП
20
Тобиас Клюснер
ПВ
3-2-2-3
1
Хермансен
15
Риверос
24
Ростед
2
Максе
5
Тшиемб
5
Брус
20
Слимане
5
Радошевич
8
Белл
24
Дивкович
15
3-5-1-1
30
Карльгрен
15
Копплин
23
Бундгор
6
Андерссон
11
Тибблинг
4
Йонсен
14
Лауэнборг
10
Хаммершой-Мистрати
8
Пизингер
24
Кеинде
98
Одей
24
Ростед
12
Каппис
12
Каппис
24
Ростед
15
Риверос
17
Греве
17
Греве
15
Риверос
5
Радошевич
20
Павлович
20
Павлович
5
Радошевич
8
Белл
15
Хедлунд
15
Хедлунд
8
Белл
15
30
Квистгарден
30
Квистгарден
15
24
Кеинде
17
Лауридсен
17
Лауридсен
24
Кеинде
6
Энггор
6
Энггор
11
Тибблинг
9
Анкерсен
9
Анкерсен
11
Тибблинг
Энггор
11
Бундгор
11
Бундгор
Энггор
Остались в запасе
Брондбю
Рандерс
30
Томас Миккельсен
ВР
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
25
Йонас Дакир
ВР
20
Тобиас Клюснер
ПВ
Главный тренер
Колин Тодд
Остались в запасе
30
Томас Миккельсен
ВР
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
Остались в запасе
25
Йонас Дакир
ВР
20
Тобиас Клюснер
ПВ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Главный тренер
Колин Тодд
Статистика матча Брондбю - Рандерс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Брондбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Рандерс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Информация о матче
Стадион:
Брондбю
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