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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Шахтер - Славия-Мозырь
Шахтер - Славия-Мозырь: обзор матча 29 октября 2022
Шахтер
29.10.2022, суббота, 19:00
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
1 : 1
Завершен
Славия-Мозырь
30'
Г. Жердев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шахтер - Славия-Мозырь
90'
Замена
Д. Игнатенко
️️️️
В. Жук
85'
Желтая карточка
К. Дрош
Замена
А. Соловей
️️️️
М. Скавыш
78'
72'
Замена
А. Петренко
️️️️
Ю. Ловец
Замена
Э. Плакка Фессу
️️️️
М. Шатара
66'
Замена
П. Забелин
️️️️
Д. Подстрелов
66'
58'
Замена
В. Полоз
️️️️
В. Потороча
Замена
З. Диванович
️️️️
В. Ахмеди
58'
56'
Замена
Е. Барсуков
️️️️
А. Чухлей
42'
Желтая карточка
Г. Бугулов
Желтая карточка
В. Ахмеди
37'
30'
ГОЛ! 0:1!
Г. Жердев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
32
Сергей Черник
ВР
5
Никола Антич
ЛЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
66
Сергей Политевич
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
30
Валон Ахмеди
ЦП
18
Никита Корзун
ЦП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
11
Игор Иванович
ПВ
15
Максим Скавыш
ЦФ
22
Илья Черняк
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Славия-Мозырь
16
Данила Сокол
ВР
28
Георгий Бугулов
ЦЗ
19
Илья Руцкий
ПЗ
20
Андрей Чухлей
ПЗ
10
Андрей Альшаник
ПЗ
10
Глеб Жердев
ЛВ
18
Владислав Жук
ЦП
11
Юрий Ловец
ЦП
6
Кристиан Дрош
ЦП
96
Валерий Потороча
ПВ
9
Андрей Кобет
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Шахтер
41
Максим Плотников
ВР
12
Денис Гружевский
ЛЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
37
Роман Давискиба
ЛВ
24
Заим Диванович
ОП
6
Ардит Крыми
ОП
28
Павел Забелин
ЦП
31
Андрей Соловей
ЦП
77
Эулодже Плакка Фессу
ЦФ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Славия-Мозырь
84
Nikolai Romanyuk
ВР
3
Дмитрий Игнатенко
ЦЗ
11
Николай Рябых
ЦП
8
Евгений Барсуков
ПВ
22
Евгений Иваненко
ЦФ
13
Владислав Полоз
ЦФ
34
Артем Петренко
ЦФ
11
Данила Слесарчук
ЦФ
4-2-2-2
32
Черник
5
Антич
3
Шатара
66
Политевич
99
Шевченко
30
Ахмеди
18
Корзун
98
Подстрелов
11
Иванович
22
Черняк
15
Скавыш
4-3-2-1
16
Сокол
10
Альшаник
19
Руцкий
28
Бугулов
20
Чухлей
18
Жук
11
Ловец
6
Дрош
96
Потороча
10
Жердев
9
Кобет
30
Ахмеди
24
Диванович
24
Диванович
30
Ахмеди
98
Подстрелов
28
Забелин
28
Забелин
98
Подстрелов
15
Скавыш
31
Соловей
31
Соловей
15
Скавыш
3
Шатара
77
Плакка Фессу
77
Плакка Фессу
3
Шатара
18
Жук
3
Игнатенко
3
Игнатенко
18
Жук
20
Чухлей
8
Барсуков
8
Барсуков
20
Чухлей
96
Потороча
13
Полоз
13
Полоз
96
Потороча
11
Ловец
34
Петренко
34
Петренко
11
Ловец
Остались в запасе
Шахтер
Славия-Мозырь
77
Роман Юзепчук
ПЗ
41
Максим Плотников
ВР
12
Денис Гружевский
ЛЗ
6
Ардит Крыми
ОП
37
Роман Давискиба
ЛВ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
84
Nikolai Romanyuk
ВР
11
Николай Рябых
ЦП
22
Евгений Иваненко
ЦФ
11
Данила Слесарчук
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Остались в запасе
77
Роман Юзепчук
ПЗ
41
Максим Плотников
ВР
12
Денис Гружевский
ЛЗ
6
Ардит Крыми
ОП
37
Роман Давискиба
ЛВ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Остались в запасе
84
Nikolai Romanyuk
ВР
11
Николай Рябых
ЦП
22
Евгений Иваненко
ЦФ
11
Данила Слесарчук
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Главный тренер
Иван Биончик
Статистика матча Шахтер - Славия-Мозырь
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
1 : 2
01.12.2024
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
26.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Шахтер
1 : 2
10.11.2024
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Нафтан
0 : 0
03.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Шахтер
0 : 1
27.10.2024
Минск
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
МЛ Витебск
2 : 1
22.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Славия-Мозырь
2 : 0
08.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Белшина
2 : 4
19.10.2026
Славия-Мозырь
Информация о матче
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