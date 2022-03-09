Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Бетис - Айнтрахт
Бетис - Айнтрахт: обзор матча 09 марта 2022
Бетис
09.03.2022, среда, 20:45
Лига Европы, 1/8 финала
1 : 2
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Айнтрахт
30'
Н. Фекир
14'
Ф. Костич
32'
Д. Камада
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Бетис - Айнтрахт
86'
Замена
С. Ламмерс
️️️️
Р. Борре
78'
Замена
К. Ленц
️️️️
Д. Камада
Замена
К. Тельо
️️️️
А. Руйбаль
77'
Замена
Б. Иглесиас
️️️️
В. Жозе
77'
75'
Желтая карточка
М. Хинтереггер
73'
Замена
Й. Хеуге
️️️️
Й. Линдстрем
Замена
Х. Миранда
️️️️
В. Карвалью
61'
Замена
Хоакин
️️️️
Хуанми
61'
52'
Пенальти не реализован!
Р. Борре
32'
ГОЛ! 1:2!
Д. Камада
Пас отдал
Й. Линдстрем
ГОЛ! 1:1!
Н. Фекир
Пас отдал
С. Каналес
30'
25'
Желтая карточка
Д. Соу
Желтая карточка
Н. Фекир
23'
14'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Костич
Пас отдал
Д. Соу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Клаудио Браво
ВР
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Набиль Фекир
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
3
Тута
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
18
Кристиян Якич
ОП
97
Джибриль Соу
ЦП
18
Даичи Камада
АП
35
Йеспер Линдстрем
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Бетис
1
Руй Силва
ВР
1
Жоэль
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
10
Родри
АП
16
Диего Лайнес
ПВ
17
Хоакин
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Айнтрахт
1
Йенс Граль
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
17
Себастьян Роде
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
70
Айдин Хрустич
АП
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Браво
2
Пеццелла
6
Гонсалес
20
Сабали
10
Карвалью
2
Родригес
20
Каналес
10
Фекир
24
Руйбаль
7
Хуанми
12
Виллиан Жозе
3-1-1-3-2
1
Трапп
3
Тута
13
Хинтереггер
26
Н'Дика
18
Якич
97
Соу
7
Кнауфф
35
Линдстрем
18
Костич
19
Борре
18
Камада
10
Карвалью
33
Миранда
33
Миранда
10
Карвалью
24
Руйбаль
37
Тельо
37
Тельо
24
Руйбаль
7
Хуанми
17
Хоакин
17
Хоакин
7
Хуанми
12
Виллиан Жозе
7
Иглесиас
7
Иглесиас
12
Виллиан Жозе
18
Камада
3
Ленц
3
Ленц
18
Камада
35
Линдстрем
10
Хеуге
10
Хеуге
35
Линдстрем
19
Борре
29
Ламмерс
29
Ламмерс
19
Борре
Остались в запасе
Бетис
Айнтрахт
16
Диего Лайнес
ПВ
1
Руй Силва
ВР
1
Жоэль
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
10
Родри
АП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
20
Макото Хасебе
ЦЗ
1
Йенс Граль
ВР
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
17
Себастьян Роде
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
70
Айдин Хрустич
АП
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
16
Диего Лайнес
ПВ
1
Руй Силва
ВР
1
Жоэль
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
10
Родри
АП
Остались в запасе
20
Макото Хасебе
ЦЗ
1
Йенс Граль
ВР
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
17
Себастьян Роде
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
70
Айдин Хрустич
АП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Бетис - Айнтрахт
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
Новости команд
Все
Бетис
Айнтрахт
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
Вчера, 01:00
2
«Слован» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Слован» – «Бетис» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Слована» и «Бетиса» на победу в матче 5 тура
23 ноября
«Севилья» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
Вчера, 01:00
2
«Слован» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Слован» – «Бетис» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Слована» и «Бетиса» на победу в матче 5 тура
23 ноября
«Севилья» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+