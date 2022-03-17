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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Айнтрахт - Бетис
Айнтрахт - Бетис: обзор матча 17 марта 2022
Айнтрахт
17.03.2022, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/8 финала
1 : 1
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Бетис
120+1'
М. Хинтереггер
90'
Б. Иглесиас
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Айнтрахт - Бетис
120'
+1
Желтая карточка
Г. Родригес
ГОЛ! 1:1!
М. Хинтереггер
120'
+1
112'
Желтая карточка
А. Руйбаль
110'
Замена
Родри
️️️️
Н. Фекир
Замена
С. Роде
️️️️
Д. Соу
104'
Замена
С. Ламмерс
️️️️
Й. Линдстрем
104'
90'
ГОЛ! 0:1!
Б. Иглесиас
Пас отдал
Н. Фекир
Замена
Г. Пасьенса
️️️️
Р. Борре
83'
78'
Замена
Б. Иглесиас
️️️️
В. Жозе
70'
Желтая карточка
Г. Пеццелла
66'
Замена
Д. Лайнес
️️️️
Хоакин
66'
Замена
В. Карвалью
️️️️
С. Каналес
Замена
Й. Хеуге
️️️️
Д. Камада
66'
63'
Желтая карточка
Хуанми
46'
Замена
Хуанми
️️️️
Х. Миранда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
3
Тута
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
18
Кристиян Якич
ОП
97
Джибриль Соу
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
18
Даичи Камада
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Бетис
1
Руй Силва
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
2
Гидо Родригес
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Набиль Фекир
АП
17
Хоакин
ПВ
24
Айтор Руйбаль
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Айнтрахт
1
Йенс Граль
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
17
Себастьян Роде
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
70
Айдин Хрустич
АП
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
Бетис
1
Клаудио Браво
ВР
1
Жоэль
ВР
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
10
Родри
АП
16
Диего Лайнес
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Трапп
3
Тута
13
Хинтереггер
26
Н'Дика
18
Якич
97
Соу
18
Костич
18
Камада
7
Кнауфф
19
Борре
35
Линдстрем
4-1-3-2
1
Силва
20
Сабали
2
Пеццелла
5
Бартра
33
Миранда
2
Родригес
24
Руйбаль
10
Фекир
20
Каналес
12
Виллиан Жозе
17
Хоакин
97
Соу
17
Роде
17
Роде
97
Соу
18
Камада
10
Хеуге
10
Хеуге
18
Камада
19
Борре
9
Пасьенса
9
Пасьенса
19
Борре
35
Линдстрем
29
Ламмерс
29
Ламмерс
35
Линдстрем
17
Хоакин
16
Лайнес
16
Лайнес
17
Хоакин
20
Каналес
10
Карвалью
10
Карвалью
20
Каналес
10
Фекир
10
Родри
10
Родри
10
Фекир
33
Миранда
7
Хуанми
7
Хуанми
33
Миранда
12
Виллиан Жозе
7
Иглесиас
7
Иглесиас
12
Виллиан Жозе
Остались в запасе
Айнтрахт
Бетис
20
Макото Хасебе
ЦЗ
1
Йенс Граль
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
25
Аймен Баркок
АП
70
Айдин Хрустич
АП
Главный тренер
Оливер Глазнер
1
Клаудио Браво
ВР
1
Жоэль
ВР
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
20
Макото Хасебе
ЦЗ
1
Йенс Граль
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
25
Аймен Баркок
АП
70
Айдин Хрустич
АП
Остались в запасе
1
Клаудио Браво
ВР
1
Жоэль
ВР
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Айнтрахт - Бетис
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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