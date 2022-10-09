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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Шахтер Караганда - Туран
Шахтер Караганда - Туран: обзор матча 09 октября 2022
Шахтер Караганда
09.10.2022, воскресенье, 13:00
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
0 : 0
Завершен
Туран
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Шахтер Караганда - Туран
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Шахтер Караганда
2 : 3
22.10.2026
Кайрат-Жастар
Казахстан. Первая лига, 25 тур
Туран
1 : 0
16.10.2026
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 24 тур
Шахтер Караганда
2 : 0
08.10.2026
Академия Онтустик
Казахстан. Первая лига, 23 тур
Шахтер Караганда
0 : 0
17.09.2026
Тараз
Казахстан. Первая лига, 22 тур
Жайык
1 : 2
11.09.2026
Шахтер Караганда
Туран
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Академия Онтустик
0 : 2
22.10.2026
Туран
Казахстан. Первая лига, 25 тур
Туран
1 : 0
16.10.2026
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 24 тур
Жайык
1 : 1
09.10.2026
Туран
Казахстан. Первая лига, 23 тур
Туран
4 : 1
18.09.2026
Елимай-М
Казахстан. Первая лига, 22 тур
Актобе-М
1 : 3
10.09.2026
Туран
Информация о матче
Стадион:
Шахтер
Новости команд
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Шахтер Караганда
Туран
«Окжетпес» – «Туран»: прогноз и ставки на матч 26 октября 2027 с коэффициентом 1.70
2025.10.25 11:32
«Туран» – «Елимай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 октября 2025
2025.10.18 14:50
«Туран» – «Елимай»: прогноз и ставки на матч 18 октября 2025 с коэффициентом 1.43
2025.10.17 10:38
«Женис» – «Туран»: прогноз и ставки на матч 27 сентября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.09.26 11:25
«Тобол» – «Туран»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 августа 2025
2025.08.23 14:50
Махачкалинское «Динамо» рассталось с Юсуповым и колумбийским хавбеком
2025.02.16 13:55
Ярошик возглавил казахстанский клуб, вылетевший в Первую лигу
2024.11.06 11:08
«Шахтер» – «Актобе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024
2024.11.03 10:50
«Шахтер» – «Кызыл-Жар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2024
2024.10.27 10:50
«Кайсар» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2024
2024.10.20 13:50
«Окжетпес» – «Туран»: прогноз и ставки на матч 26 октября 2027 с коэффициентом 1.70
2025.10.25 11:32
«Туран» – «Елимай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 октября 2025
2025.10.18 14:50
«Туран» – «Елимай»: прогноз и ставки на матч 18 октября 2025 с коэффициентом 1.43
2025.10.17 10:38
«Женис» – «Туран»: прогноз и ставки на матч 27 сентября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.09.26 11:25
«Тобол» – «Туран»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 августа 2025
2025.08.23 14:50
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