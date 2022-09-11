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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Тромсе - Буде-Глимт
Тромсе - Буде-Глимт: обзор матча 11 сентября 2022
Тромсе
11.09.2022, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
3 : 2
Завершен
Буде-Глимт
13'
Л. Нордас
38'
А. Миккельсен
55'
Э. Китолано
84'
Н. Цугель
89'
Л. Салвесен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тромсе - Буде-Глимт
89'
ГОЛ! 3:2!
Л. Салвесен
Пас отдал
У. Ветлесен
84'
ГОЛ! 3:1!
Н. Цугель
Пас отдал
У. Ветлесен
82'
Замена
Э. Хаген
️️️️
А. Гренбек
82'
Замена
И. Амундсен
️️️️
М. Лоде
Замена
F. Winther
️️️️
С. Опсал
82'
77'
Желтая карточка
М. Лоде
Замена
В. Каманци
️️️️
Л. Нильсен
69'
Замена
Я. Туоминен
️️️️
Л. Нордас
69'
Желтая карточка
Л. Нордас
60'
59'
Замена
Н. Цугель
️️️️
М. Хейбротен
59'
Замена
М. Конрадсен
️️️️
А. Сампстед
ГОЛ! 3:0!
Э. Китолано
55'
Замена
К. Антонсен
️️️️
А. Миккельсен
46'
46'
Замена
Л. Салвесен
️️️️
Р. Эспейор
Желтая карточка
Л. Нильсен
45'
44'
Желтая карточка
Н. Хайкин
ГОЛ! 2:0!
А. Миккельсен
38'
Желтая карточка
Р. Йенссен
27'
ГОЛ! 1:0!
Л. Нордас
Пас отдал
А. Миккельсен
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тромсе
1
Якоб Хаугаард
ВР
6
Йостейн Гундерсен
ЦЗ
28
Кристоф Психе
ЦЗ
25
Лассе Нильсен
ЛП
17
Эрик Китолано
ЦП
11
Рубен Йенссен
ЦП
5
Сакариас Опсал
ЦП
94
Аугуст Миккельсен
АП
23
Никлас Вестерлунд
ЦФ
11
Лассе Нордас
ЦФ
5
Anders Jenssen
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
2
Мариус Лоде
ЦЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
5
Брайс Вембангомо
ПЗ
7
Патрик Берг
ОП
11
Альберт Гренбек
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
22
Джоэль Мвука
ПВ
11
Рунар Эспейор
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Тромсе
11
Кент-Аре Антонсен
ЛЗ
4
Mikkel Konradsen Ceide
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
12
Simon Thomas
ЦФ
21
Tobias Hafstad
ЦФ
9
Яссе Туоминен
ЦФ
23
Рунар Норхейм
ЦФ
6
Felix Winther
ЦФ
26
Isak Kjelsrud Vik
ЦФ
Буде-Глимт
1
Юлиан Лунд
ВР
5
Джафет Сери
ЦЗ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
8
Мортен Конрадсен
ЦП
18
Элиас Хаген
ЦП
16
Андерс Конрадсен
ЦП
11
Нино Цугель
ПВ
10
Сондре Серли
ПВ
15
Ларс-Йорген Салвесен
ЦФ
2-4-1-3
1
Хаугаард
6
Гундерсен
28
Психе
25
Нильсен
11
Йенссен
5
Опсал
17
Китолано
94
Миккельсен
5
11
Нордас
23
Вестерлунд
4-1-3-1-1
12
Хайкин
5
Вембангомо
2
Сампстед
22
Хейбротен
2
Лоде
7
Берг
11
Гренбек
10
Ветлесен
14
Салтнес
22
Мвука
11
Эспейор
94
Миккельсен
11
Антонсен
11
Антонсен
94
Миккельсен
25
Нильсен
12
Каманци
12
Каманци
25
Нильсен
11
Нордас
9
Туоминен
9
Туоминен
11
Нордас
5
Опсал
6
6
5
Опсал
2
Лоде
38
Амундсен
38
Амундсен
2
Лоде
2
Сампстед
8
Конрадсен
8
Конрадсен
2
Сампстед
11
Гренбек
18
Хаген
18
Хаген
11
Гренбек
22
Хейбротен
11
Цугель
11
Цугель
22
Хейбротен
11
Эспейор
15
Салвесен
15
Салвесен
11
Эспейор
Остались в запасе
Тромсе
Буде-Глимт
4
Mikkel Konradsen Ceide
ЦЗ
12
Simon Thomas
ЦФ
21
Tobias Hafstad
ЦФ
23
Рунар Норхейм
ЦФ
26
Isak Kjelsrud Vik
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
1
Юлиан Лунд
ВР
5
Джафет Сери
ЦЗ
16
Андерс Конрадсен
ЦП
10
Сондре Серли
ПВ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Остались в запасе
4
Mikkel Konradsen Ceide
ЦЗ
12
Simon Thomas
ЦФ
21
Tobias Hafstad
ЦФ
23
Рунар Норхейм
ЦФ
26
Isak Kjelsrud Vik
ЦФ
Остались в запасе
1
Юлиан Лунд
ВР
5
Джафет Сери
ЦЗ
16
Андерс Конрадсен
ЦП
10
Сондре Серли
ПВ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Статистика матча Тромсе - Буде-Глимт
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Тромсе
1 : 1
18.10.2026
КФУМ-Камератене
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
- : -
28.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Информация о матче
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