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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сарагоса - Барселона
Сарагоса - Барселона: обзор матча 21 марта 2010
Сарагоса
21.03.2010, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 27 тур
2 : 4
Завершен
Барселона
85'
А. Колунга
89'
А. Колунга
5'
Л. Месси
68'
Л. Месси
79'
Л. Месси
90+1'
З. Ибрагимович (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сарагоса - Барселона
+1
ГОЛ с пенальти! 2:4!
З. Ибрагимович
Желтая карточка
М. Контини
ГОЛ! 2:3!
А. Колунга
Пас отдал
М. Контини
ГОЛ! 1:3!
А. Колунга
Замена
Д. Пеннант
️️️️
У. Суасо
ГОЛ! 0:3!
Л. Месси
Пас отдал
А. Иньеста
Желтая карточка
Максвелл
Желтая карточка
К. Диого
Замена
Р. Маркес
️️️️
Г. Милито
Замена
К. Пуйоль
️️️️
Ж. Пике
ГОЛ! 0:2!
Л. Месси
Замена
А. Иньеста
️️️️
Я. Туре
Замена
А. Колунга
️️️️
Х. Арисменди
Замена
А. Лафита
️️️️
Эдмилсон
Желтая карточка
И. Ярошик
Желтая карточка
Я. Туре
ГОЛ! 0:1!
Л. Месси
Пас отдал
Педро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарагоса
13
Роберто
ВР
23
Леонардо Понцио
ЛЗ
39
Иржи Ярошик
ЦЗ
15
Маттео Контини
ЦЗ
2
Карлос Диого
ПЗ
19
Элизеу
ЛВ
7
Эдмилсон
ЦП
14
Габи
(К)
ЦП
21
Андер Эррера
АП
14
Хавьер Арисменди
ПВ
26
Умберто Суасо
ЦФ
Барселона
26
Виктор Вальдес
(К)
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
22
Габриэль Милито
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
20
Сейду Кейта
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Педро
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Сарагоса
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
21
Абель Агилар
ЦП
7
Джермэйн Пеннант
ПП
7
Хорхе Лопес
ПВ
27
Адриан Колунга
ЦФ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
9
Жеффрен
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
12
Тьерри Анри
ЛФ
9
Боян Кркич
ЦФ
4-2-3-1
13
Роберто
23
Понцио
39
Ярошик
15
Контини
2
Диого
7
Эдмилсон
14
Габи
19
Элизеу
21
Эррера
14
Арисменди
26
Суасо
4-3-2-1
26
Вальдес
10
Алвес
3
Пике
22
Милито
17
Максвелл
20
Кейта
5
Бускетс
42
Туре
9
Педро
10
Месси
11
Ибрагимович
7
Эдмилсон
7
Лафита
7
Лафита
7
Эдмилсон
26
Суасо
7
Пеннант
7
Пеннант
26
Суасо
14
Арисменди
27
Колунга
27
Колунга
14
Арисменди
3
Пике
5
Пуйоль
5
Пуйоль
3
Пике
22
Милито
4
Маркес
4
Маркес
22
Милито
42
Туре
8
Иньеста
8
Иньеста
42
Туре
Остались в запасе
Сарагоса
Барселона
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
21
Абель Агилар
ЦП
7
Хорхе Лопес
ПВ
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
9
Жеффрен
ЦП
12
Тьерри Анри
ЛФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
21
Абель Агилар
ЦП
7
Хорхе Лопес
ПВ
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
9
Жеффрен
ЦП
12
Тьерри Анри
ЛФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Сарагоса - Барселона
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дельгадо Феррейро
(Португалете)
Стадион:
Ла Ромареда
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:55 (прямая)
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