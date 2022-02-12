Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Клубный чемпионат мира
Челси - Палмейрас
Челси - Палмейрас: обзор матча 12 февраля 2022
Челси
12.02.2022, суббота, 19:30
Клубный чемпионат мира, Финал
2 : 1
Завершен
Палмейрас
55'
Р. Лукаку
117'
К. Хаверц (П)
64'
Р. Вейга (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Челси - Палмейрас
120'
+6
Красная карточка
Луан
Желтая карточка
К. Хаверц
118'
118'
Замена
Дейверсон
️️️️
М. Роша
ГОЛ с пенальти! 2:1!
К. Хаверц
117'
116'
Желтая карточка
Э. Атуэста
115'
Желтая карточка
Луан
105'
Желтая карточка
Уэсли
103'
Замена
Р. Наварро
️️️️
Дуду
Замена
Х. Зиеш
️️️️
М. Ковачич
91'
Замена
М. Сарр
️️️️
А. Кристенсен
91'
77'
Замена
Э. Атуэста
️️️️
Р. Вейга
77'
Замена
Уэсли
️️️️
Рони
Замена
С. Ньигес
️️️️
К. Хадсон-Одои
76'
Замена
Т. Вернер
️️️️
Р. Лукаку
76'
64'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Вейга
60'
Замена
Жаилсон
️️️️
З. Рафаэль
ГОЛ! 1:0!
Р. Лукаку
Пас отдал
К. Хадсон-Одои
55'
Замена
К. Пулишич
️️️️
М. Маунт
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
22
Хоакин Пикерес
ЛЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
13
Луан
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
92
Дуду
ЛВ
33
Рони
ЛВ
8
Данило
ОП
93
Зе Рафаэль
ЦП
23
Рафаэль Вейга
АП
10
Густаво Скарпа
АП
Главный тренер
Абель Феррейра
Челси
13
Кепа
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
8
Сауль Ньигес
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
22
Хаким Зиеш
ПВ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Палмейрас
1
Матеус
ВР
14
Марсело Ломба
ВР
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
6
Жорже
ЦЗ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
21
Уэсли
ЛВ
20
Эдуард Атуэста
ОП
16
Жаилсон
ЦП
77
Брено Лопес
ПВ
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
4-1-1-2-2
16
Менди
15
Кристенсен
22
Рюдигер
3
Силва
3
Аспиликуэта
91
Канте
8
Ковачич
7
Маунт
7
Хадсон-Одои
9
Лукаку
29
Хаверц
4-1-1-3-1
1
Вевертон
14
Роша
15
Гомес
13
Луан
22
Пикерес
8
Данило
93
Зе Рафаэль
92
Дуду
10
Скарпа
33
Рони
23
Вейга
7
Маунт
11
Пулишич
11
Пулишич
7
Маунт
15
Кристенсен
5
Сарр
5
Сарр
15
Кристенсен
7
Хадсон-Одои
8
Ньигес
8
Ньигес
7
Хадсон-Одои
8
Ковачич
22
Зиеш
22
Зиеш
8
Ковачич
9
Лукаку
11
Вернер
11
Вернер
9
Лукаку
92
Дуду
9
Наварро
9
Наварро
92
Дуду
23
Вейга
20
Атуэста
20
Атуэста
23
Вейга
93
Зе Рафаэль
16
Жаилсон
16
Жаилсон
93
Зе Рафаэль
33
Рони
21
Уэсли
21
Уэсли
33
Рони
14
Роша
16
Дейверсон
16
Дейверсон
14
Роша
Остались в запасе
Челси
Палмейрас
29
Роберт Кенеди
ЛВ
13
Кепа
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
6
Росс Баркли
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
1
Матеус
ВР
14
Марсело Ломба
ВР
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
6
Жорже
ЦЗ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
77
Брено Лопес
ПВ
Главный тренер
Абель Феррейра
Остались в запасе
29
Роберт Кенеди
ЛВ
13
Кепа
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
6
Росс Баркли
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
Остались в запасе
1
Матеус
ВР
14
Марсело Ломба
ВР
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
6
Жорже
ЦЗ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
77
Брено Лопес
ПВ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Абель Феррейра
Статистика матча Челси - Палмейрас
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Палмейрас
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
- : -
28.11.2026
Эстудиантес
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
3 : 0
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Новости команд
Все
Челси
Палмейрас
Экс-владелец «Челси» близок к покупке зарубежных активов «Лукойла»
00:31
Игрок «Челси»: «Я хотел бросить футбол, но агенты сказали, что ты можешь заработать много денег»
Вчера, 17:12
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
Вчера, 12:25
1
Морган разнес звезду «Челси»: «Редкостный мудак, просирающий свой талант»
24 ноября
Стала известна позиция «Челси» по Алонсо
24 ноября
2
Экс-владелец «Челси» близок к покупке зарубежных активов «Лукойла»
00:31
Игрок «Челси»: «Я хотел бросить футбол, но агенты сказали, что ты можешь заработать много денег»
Вчера, 17:12
Морган разнес звезду «Челси»: «Редкостный мудак, просирающий свой талант»
24 ноября
Стала известна позиция «Челси» по Алонсо
24 ноября
2
В «Челси» приняли решение по Хаби Алонсо после 1:4 от «Лидса»
23 ноября
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
Вчера, 12:25
1
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Фламенго» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Крузейро» и «Палмейраса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Ремо» на победу в матче 34 тура
5 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Сантоса» и «Палмейраса» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+