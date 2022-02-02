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Расписание матчей
Испания. Кубок
Валенсия - Кадис
Валенсия - Кадис: обзор матча 02 февраля 2022
Валенсия
02.02.2022, среда, 23:00
Испания. Кубок, 1/4 финала
2 : 1
Завершен
Кадис
24'
Г. Гедеш
79'
У. Дуро
54'
Лукас (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Валенсия - Кадис
Замена
М. Андре
️️️️
У. Дуро
90'
+4
Замена
А. Латорре
️️️️
Х. Луис Гайя
88'
Замена
Э. Кошта
️️️️
Г. Гедеш
88'
Желтая карточка
М. Гомес
87'
84'
Вторая желтая
Кала
ГОЛ! 2:1!
У. Дуро
79'
77'
Замена
И. Карселен
️️️️
Р. Собрино
71'
Желтая карточка
Кала
Замена
И. Мориба
️️️️
Т. Корреа
68'
Замена
М. Гомес
️️️️
Э. Джемерт
68'
63'
Замена
А. Негредо
️️️️
У. Идрисси
63'
Замена
Алекс
️️️️
Р. Алькарас
61'
Желтая карточка
Р. Собрино
59'
Желтая карточка
Р. Алькарас
54'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Лукас
Желтая карточка
Э. Джемерт
53'
46'
Замена
С. Санчес
️️️️
И. Альехо
38'
Желтая карточка
И. Альехо
Желтая карточка
Х. Луис Гайя
34'
ГОЛ! 1:0!
Г. Гедеш
Пас отдал
У. Дуро
24'
23'
Замена
Лукас
️️️️
Ф. Андоне
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
1
Хауме
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
22
Уго Гильямон
ОП
18
Карлос Солер
ЦП
9
Уго Дуро
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Кадис
1
Давид Жиль
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
36
Рауль Парра
ЦЗ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
16
Йенс Йонссон
ОП
4
Рубен Алькарас
ЦП
14
Иван Альехо
ПВ
7
Флорин Андоне
ЦФ
19
Рубен Собрино
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Антонио Латорре
ЛЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
10
Урош Рачич
ОП
6
Илаш Мориба
ЦП
11
Элдер Кошта
ПВ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
10
Маркос Андре
ЦФ
Кадис
23
Херемьяс Ледесма
ВР
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
20
Исаак Карселен
ПЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
6
Хосе Мари
ОП
8
Алекс
АП
25
Сальви Санчес
ПВ
7
Лукас
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Хауме
14
Корреа
4
Дьякаби
5
Джемерт
14
Гайя
22
Гильямон
20
Фулкье
18
Солер
11
Гедеш
17
Хиль
9
Дуро
4-1-1-2-2
1
Жиль
23
Эрнандес
16
Кала
36
Парра
18
Эспино
16
Йонссон
4
Алькарас
14
Альехо
11
Идрисси
19
Собрино
7
Андоне
14
Гайя
3
Латорре
3
Латорре
14
Гайя
14
Корреа
6
Мориба
6
Мориба
14
Корреа
11
Гедеш
11
Кошта
11
Кошта
11
Гедеш
5
Джемерт
9
Гомес
9
Гомес
5
Джемерт
9
Дуро
10
Андре
10
Андре
9
Дуро
19
Собрино
20
Карселен
20
Карселен
19
Собрино
4
Алькарас
8
Алекс
8
Алекс
4
Алькарас
14
Альехо
25
Санчес
25
Санчес
14
Альехо
7
Андоне
7
Лукас
7
Лукас
7
Андоне
11
Идрисси
21
Негредо
21
Негредо
11
Идрисси
Остались в запасе
Валенсия
Кадис
10
Урош Рачич
ОП
25
Георгий Мамардашвили
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
23
Херемьяс Ледесма
ВР
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
6
Хосе Мари
ОП
80
Альберто Переа
ЛВ
Главный тренер
Альваро Сервера
Остались в запасе
10
Урош Рачич
ОП
25
Георгий Мамардашвили
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
Остались в запасе
23
Херемьяс Ледесма
ВР
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
6
Хосе Мари
ОП
80
Альберто Переа
ЛВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Альваро Сервера
Статистика матча Валенсия - Кадис
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Информация о матче
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