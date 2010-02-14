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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Барселона
Атлетико - Барселона: обзор матча 14 февраля 2010
Атлетико
14.02.2010, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 22 тур
2 : 1
Завершен
Барселона
10'
Д. Форлан
23'
Симау
27'
З. Ибрагимович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Барселона
Замена
И. Бальде
️️️️
С. Агуэро
+2
Желтая карточка
З. Ибрагимович
Замена
Х. Валера
️️️️
Х. Антонио Рейес
Замена
Х. Мануэль Хурадо
️️️️
Д. Форлан
Желтая карточка
К. Пуйоль
Замена
Б. Кркич
️️️️
Хави
Желтая карточка
Тиагу
Желтая карточка
Максвелл
Замена
М. Бартра
️️️️
Жеффрен
Желтая карточка
Симау
Желтая карточка
Жеффрен
ГОЛ! 2:1!
З. Ибрагимович
Пас отдал
К. Пуйоль
ГОЛ! 2:0!
Симау
ГОЛ! 1:0!
Д. Форлан
Пас отдал
Х. Антонио Рейес
10'
Замена
Педро
️️️️
С. Кейта
Травма
С. Кейта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
43
Давид Де Хеа
ВР
3
Антонио Лопес
(К)
ЛЗ
21
Луис Переа
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
30
Томаш Уйфалуши
ПЗ
20
Симау
ЛП
5
Тиагу
ЦП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ПП
10
Диего Форлан
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Абель Ресино
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
22
Габриэль Милито
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
(К)
ЦЗ
9
Жеффрен
ПЗ
6
Хави
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
8
Андрес Иньеста
ЛФ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
5
Хуанито
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
9
Педро
ПВ
12
Тьерри Анри
ЛФ
9
Боян Кркич
ЦФ
19
Хонатан Сориано
ЦФ
4-4-2
43
Де Хеа
3
Лопес
21
Переа
18
Домингес
30
Уйфалуши
20
Симау
5
Тиагу
12
Ассунсао
19
Рейес
10
Агуэро
10
Форлан
4-3-1-2
26
Вальдес
9
Жеффрен
22
Милито
5
Пуйоль
17
Максвелл
6
Хави
20
Кейта
5
Бускетс
10
Месси
11
Ибрагимович
8
Иньеста
19
Рейес
20
Валера
20
Валера
19
Рейес
10
Форлан
14
Хурадо
14
Хурадо
10
Форлан
10
Агуэро
6
Бальде
6
Бальде
10
Агуэро
9
Жеффрен
5
Бартра
5
Бартра
9
Жеффрен
20
Кейта
9
Педро
9
Педро
20
Кейта
6
Хави
9
Кркич
9
Кркич
6
Хави
Остались в запасе
Атлетико
Барселона
1
Серхио Асенхо
ВР
5
Хуанито
ЦЗ
21
Рубен Перес
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Абель Ресино
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
12
Тьерри Анри
ЛФ
19
Хонатан Сориано
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
5
Хуанито
ЦЗ
21
Рубен Перес
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
12
Тьерри Анри
ЛФ
19
Хонатан Сориано
ЦФ
Главный тренер
Абель Ресино
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Атлетико - Барселона
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Эдуардо Итурральде Гонсалес
(Бильбао)
Стадион:
Висенте Кальдерон
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:55 (прямая)
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