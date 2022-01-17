Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Кубок Африки
Буркина-Фасо - Эфиопия
Буркина-Фасо - Эфиопия: обзор матча 17 января 2022
Буркина-Фасо
17.01.2022, понедельник, 19:00
Кубок африканских наций, группа A, 3 тур
1 : 1
Завершен
Эфиопия
24'
С. Баяла
51'
Г. Кебеде (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Буркина-Фасо - Эфиопия
82'
Желтая карточка
Г. Кебеде
Замена
З. Саного
️️️️
Х. Банде
76'
75'
Замена
А. Гебремайкл
️️️️
С. Дагначев
Замена
Д. Уаттара
️️️️
С. Баяла
63'
Замена
И. Уедраого
️️️️
Г. Сангаре
63'
51'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Г. Кебеде
ГОЛ! 1:0!
С. Баяла
Пас отдал
А. Гира
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Буркина-Фасо
1
Фарид Уедраого
ВР
25
Стив Яго
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
14
Иссуфу Дайо
ЦЗ
17
Исса Каборе
ПЗ
19
Хассан Банде
ЛВ
22
Блати Туре
ЦП
20
Густаво Сангаре
ЦП
24
Адама Гира
ЦП
10
Бертран Траоре
ПВ
21
Сирил Баяла
ЦФ
Главный тренер
Каму Мало
Эфиопия
0
Теклемариам Шанко
ВР
2
Рамадан Есуф
ЛЗ
16
Яред Байе
ЦЗ
15
Ашалев Тамене
ЦЗ
21
Асрат Тонжо
ПЗ
12
Ихун Эндашав
ЦП
8
Амануэль Йоханис
ЦП
7
Сурафел Дагначев
АП
27
Дава Хотесса
ЦФ
10
Абубекер Насир
ЦФ
9
Гетанех Кебеде
ЦФ
Главный тренер
Вубету Абате
Буркина-Фасо
1
Абубакар Савадого
ВР
23
Килиан Никиема
ВР
4
Сумаила Уаттара
ЦЗ
3
Ула Траоре
ЦЗ
5
Патрик Мало
ЦЗ
17
Закария Саного
ЛВ
8
Драман Никиема
ЦП
18
Исмаила Уедраого
ЦП
7
Данго Уаттара
ПВ
2
Джибриль Уаттара
ЦФ
13
Мохамед Конате
ЦФ
15
Абдул Тапсоба
ЦФ
Эфиопия
1
Джемал Тассью
ВР
13
Ахмед Решид
ЛЗ
4
Мигнот Дебеде
ЦЗ
11
Сулеман Хамид
ПЗ
13
Фирью Соломон
ЛВ
3
Месуд Мохаммед
ЦП
6
Гаточ Паном
ЦП
17
Безабех Мелейо
АП
19
Шимекет Гугса
АП
14
Фитсум Алему
АП
11
Амануэль Гебремайкл
ПВ
9
Месфин Тафессе
ЦФ
4-3-2-1
1
Уедраого
25
Яго
12
Тапсоба
14
Дайо
17
Каборе
22
Туре
20
Сангаре
24
Гира
19
Банде
10
Траоре
21
Баяла
4-2-1-3
0
Шанко
21
Тонжо
16
Байе
15
Тамене
2
Есуф
12
Эндашав
8
Йоханис
7
Дагначев
9
Кебеде
10
Насир
27
Хотесса
20
Сангаре
18
Уедраого
18
Уедраого
20
Сангаре
19
Банде
17
Саного
17
Саного
19
Банде
21
Баяла
7
Уаттара
7
Уаттара
21
Баяла
7
Дагначев
11
Гебремайкл
11
Гебремайкл
7
Дагначев
Остались в запасе
Буркина-Фасо
Эфиопия
1
Абубакар Савадого
ВР
23
Килиан Никиема
ВР
4
Сумаила Уаттара
ЦЗ
3
Ула Траоре
ЦЗ
5
Патрик Мало
ЦЗ
8
Драман Никиема
ЦП
2
Джибриль Уаттара
ЦФ
13
Мохамед Конате
ЦФ
15
Абдул Тапсоба
ЦФ
Главный тренер
Каму Мало
1
Джемал Тассью
ВР
13
Ахмед Решид
ЛЗ
4
Мигнот Дебеде
ЦЗ
11
Сулеман Хамид
ПЗ
3
Месуд Мохаммед
ЦП
6
Гаточ Паном
ЦП
17
Безабех Мелейо
АП
19
Шимекет Гугса
АП
14
Фитсум Алему
АП
13
Фирью Соломон
ЛВ
9
Месфин Тафессе
ЦФ
Главный тренер
Вубету Абате
Остались в запасе
1
Абубакар Савадого
ВР
23
Килиан Никиема
ВР
4
Сумаила Уаттара
ЦЗ
3
Ула Траоре
ЦЗ
5
Патрик Мало
ЦЗ
8
Драман Никиема
ЦП
2
Джибриль Уаттара
ЦФ
13
Мохамед Конате
ЦФ
15
Абдул Тапсоба
ЦФ
Остались в запасе
1
Джемал Тассью
ВР
13
Ахмед Решид
ЛЗ
4
Мигнот Дебеде
ЦЗ
11
Сулеман Хамид
ПЗ
3
Месуд Мохаммед
ЦП
6
Гаточ Паном
ЦП
17
Безабех Мелейо
АП
19
Шимекет Гугса
АП
14
Фитсум Алему
АП
13
Фирью Соломон
ЛВ
9
Месфин Тафессе
ЦФ
Главный тренер
Каму Мало
Главный тренер
Вубету Абате
Статистика матча Буркина-Фасо - Эфиопия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Беларусь
2 : 2
09.06.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
05.06.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Буркина-Фасо
1 : 1
31.03.2026
Гвинея-Бисау
Товарищеские матчи. Сборные
Буркина-Фасо
5 : 0
28.03.2026
Гвинея-Бисау
Эфиопия
Товарищеские матчи. Сборные
Эфиопия
1 : 1
09.06.2026
Малави
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Буркина-Фасо
3 : 1
12.10.2025
Эфиопия
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Эфиопия
1 : 0
08.10.2025
Гвинея-Бисау
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур
Сьерра-Леоне
2 : 0
09.09.2025
Эфиопия
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 7 тур
Египет
2 : 0
05.09.2025
Эфиопия
Информация о матче
Главный судья:
Ахмад Хиралаль
Стадион:
Куеконг
Новости команд
Все
Буркина-Фасо
Эфиопия
Аргентина разгромила Буркина-Фасо (7:0)
4 октября
Аргентина – Буркина-Фасо: кто победит в товарищеском матче 2026 года
3 октября
Радимов сделал вывод по итогам трех матчей сборной России
9 июня
1
Батраков ответил, где начнет следующий сезон
9 июня
3
Товарищеские матчи. Беларусь упустила победу, Казахстан проиграл и другие результаты
9 июня
1
Аргентина разгромила Буркина-Фасо (7:0)
4 октября
Аргентина – Буркина-Фасо: кто победит в товарищеском матче 2026 года
3 октября
Радимов сделал вывод по итогам трех матчей сборной России
9 июня
1
Батраков ответил, где начнет следующий сезон
9 июня
3
Товарищеские матчи. Беларусь упустила победу, Казахстан проиграл и другие результаты
9 июня
1
Россия может сыграть с Эфиопией и еще одной южноамериканской сборной
2025.09.10 09:30
Кубок Африки. Камерун и Буркина-Фасо вышли в плей-офф
2022.01.17 20:59
Кубок Африки. Камерун разгромил Эфиопию, Экамби и Абубакар оформили по дублю
2022.01.13 20:55
2
Кубок Африки. Сборная Кабо-Верде обыграла Эфиопию
2022.01.10 00:29
1
Главный арбитр матча Кот-д'Ивуар – Эфиопия потерял сознание за десять минут до конца игры
2021.03.30 22:59
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+