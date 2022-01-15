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Расписание матчей
Кубок Африки
Гвинея-Бисау - Египет
Гвинея-Бисау - Египет: обзор матча 15 января 2022
Гвинея-Бисау
15.01.2022, суббота, 22:00
Кубок африканских наций, группа D, 2 тур
0 : 1
Завершен
Египет
69'
М. Салах
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гвинея-Бисау - Египет
Замена
М. Родригеш
️️️️
П. Камара
88'
Желтая карточка
М. Кассама
86'
78'
Замена
Х. Фатхи
️️️️
М. Эль-Ненни
78'
Замена
М. Шериф
️️️️
О. Мармуш
Замена
Л. Алвеш
️️️️
Ж. Энкада
77'
Замена
Ф. Менди
️️️️
Пикети
77'
69'
ГОЛ! 0:1!
М. Салах
Пас отдал
А. Сулейя
Замена
Жоржиньо
️️️️
С. Амбри
60'
58'
Замена
Зизо
️️️️
М. Мохамед
58'
Замена
Трезеге
️️️️
А. Саид
50'
Желтая карточка
М. Эль-Ненни
46'
Замена
М. Абдельмонем
️️️️
М. Хамди
Желтая карточка
Ж. Энкада
31'
Желтая карточка
Пикети
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гвинея-Бисау
1
Жонас Мендеш
ВР
5
Фали Канде
ЛЗ
17
Жефферсон Энкада
ЦЗ
22
Опа Санганте
ЦЗ
9
Стиви Амбри
ЛП
8
Панутче Камара
ЦП
16
Морету Кассама
ЦП
20
Сори Мане
ЦП
17
Мама Бальде
ПВ
6
Бура
ЦФ
18
Пикети
ЦФ
Главный тренер
Бакиро Канде
Египет
1
Ахмед Эль-Шенави
ВР
12
Айман Ашраф
ЦЗ
6
Ахмед Хегази
ЦЗ
15
Махмуд Хамди
ЦЗ
4
Омар Камаль
ПЗ
17
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
19
Абдаллах Саид
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
0
Амр Сулейя
ЦФ
11
Мостафа Мохамед
ЦФ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Гвинея-Бисау
1
Мануэль Бальде
ВР
14
Фернанди Менди
ЦЗ
4
Симау Жуниор
ЦЗ
14
Мауро Родригеш
ЛВ
10
Пеле
ЦП
11
Жоржиньо
ПВ
13
Фредерик Менди
ЦФ
3
Леонель Алвеш
ЦФ
Египет
16
Мохаммед Собхи
ВР
6
Мохамед Абдельмонем
ЦЗ
7
Трезеге
ЛВ
14
Хамди Фатхи
ОП
8
Эмам Ашур
ЦП
14
Рамадан Собхи
ЦП
25
Зизо
ПВ
19
Марван Хамди
ЦФ
9
Мохамед Шериф
ЦФ
3-4-1-2
1
Мендеш
5
Канде
22
Санганте
17
Энкада
9
Амбри
16
Кассама
20
Мане
8
Камара
17
Бальде
18
Пикети
6
Бура
4-1-2-3
1
Эль-Шенави
4
Камаль
6
Хегази
15
Хамди
12
Ашраф
17
Эль-Ненни
10
Салах
19
Саид
22
Мармуш
11
Мохамед
0
Сулейя
9
Амбри
11
Жоржиньо
11
Жоржиньо
9
Амбри
8
Камара
14
Родригеш
14
Родригеш
8
Камара
18
Пикети
13
Менди
13
Менди
18
Пикети
17
Энкада
3
Алвеш
3
Алвеш
17
Энкада
17
Эль-Ненни
14
Фатхи
14
Фатхи
17
Эль-Ненни
11
Мохамед
25
Зизо
25
Зизо
11
Мохамед
15
Хамди
6
Абдельмонем
6
Абдельмонем
15
Хамди
19
Саид
7
Трезеге
7
Трезеге
19
Саид
22
Мармуш
9
Шериф
9
Шериф
22
Мармуш
Остались в запасе
Гвинея-Бисау
Египет
1
Мануэль Бальде
ВР
14
Фернанди Менди
ЦЗ
4
Симау Жуниор
ЦЗ
10
Пеле
ЦП
Главный тренер
Бакиро Канде
19
Марван Хамди
ЦФ
16
Мохаммед Собхи
ВР
8
Эмам Ашур
ЦП
14
Рамадан Собхи
ЦП
Остались в запасе
1
Мануэль Бальде
ВР
14
Фернанди Менди
ЦЗ
4
Симау Жуниор
ЦЗ
10
Пеле
ЦП
Остались в запасе
19
Марван Хамди
ЦФ
16
Мохаммед Собхи
ВР
8
Эмам Ашур
ЦП
14
Рамадан Собхи
ЦП
Главный тренер
Бакиро Канде
Статистика матча Гвинея-Бисау - Египет
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Гвинея-Бисау
Товарищеские матчи. Сборные
Буркина-Фасо
1 : 1
31.03.2026
Гвинея-Бисау
Товарищеские матчи. Сборные
Буркина-Фасо
5 : 0
28.03.2026
Гвинея-Бисау
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Египет
1 : 0
12.10.2025
Гвинея-Бисау
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Эфиопия
1 : 0
08.10.2025
Гвинея-Бисау
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур
Гвинея-Бисау
2 : 0
08.09.2025
Джибути
Египет
Товарищеские матчи. Сборные
Египет
0 : 1
04.10.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1/8 финала
Аргентина
3 : 2
07.07.2026
Египет
Чемпионат мира, 1/16 финала
Австралия
1 : 1
03.07.2026
Египет
Чемпионат мира, 3 тур
Египет
1 : 1
27.06.2026
Иран
Чемпионат мира, 2 тур
Новая Зеландия
1 : 3
22.06.2026
Египет
Информация о матче
Стадион:
Румде Аджия
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