Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн
Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн: обзор матча 11 сентября 2022
Нью-Йорк Ред Буллз
11.09.2022, воскресенье, 01:00
США. МЛС, 42 тур
2 : 1
Завершен
Нью-Инглэнд Революшн
58'
К. Кассерес
77'
Л. Морган (П)
53'
T. McNamara
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн
Желтая карточка
К. Кларк
90'
+6
Замена
Д. Неалис
️️️️
Л. Морган
90'
+2
83'
Замена
I. Gil
️️️️
Д. Белл
82'
Желтая карточка
Г. Боу
80'
Замена
Д. Вриони
️️️️
M.
80'
Замена
В. Каптум
️️️️
T. McNamara
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Л. Морган
77'
Замена
К. Кларк
️️️️
Лукиньяс
75'
66'
Замена
E. Boateng
️️️️
N. Buck
Замена
T. Barlow
️️️️
Э. Маноэл
61'
ГОЛ! 1:1!
К. Кассерес
Пас отдал
Э. Маноэл
58'
53'
ГОЛ! 0:1!
T. McNamara
Пас отдал
Г. Боу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Ред Буллз
31
Карлос Мигел
ВР
3
Кайл Данкан
ЦЗ
13
Шон Неалис
ЦЗ
33
Аарон Лонг
ЦЗ
15
Андрес Рейес
ЦП
24
Даниэль Эдельман
ЦП
23
Кристиан Кассерес
ЦП
90
Льюис Морган
ЦП
82
Лукиньяс
АП
13
Элиас Маноэл
ЦФ
47
Джон Толкин
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Нью-Инглэнд Революшн
24
ДеХуан Джонс
ЦЗ
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
22
Henry Kessler
ЦЗ
5
Брэндон Бай
ПЗ
21
Noel Buck
ЦП
8
Мэтт Полстер
ЦП
26
Tommy McNamara
ЦФ
1
Джордже Петрович
ЦФ
8
Джон Белл
ЦФ
13
Maciel
ЦФ
7
Густаво Боу
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Нью-Йорк Ред Буллз
18
Ryan Meara
ВР
12
Дилан Неалис
ПЗ
65
Steven Sserwadda
ЦП
16
Tom Barlow
ЦФ
4
Хассан Ндам
ЦФ
22
Omir Fernandez
ЦФ
8
Каден Кларк
ЦФ
16
Викельман Кармона
ЦФ
Нью-Инглэнд Революшн
36
Earl Edwards Jr.
ВР
4
Кристиан Макун
ЦЗ
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
72
Damian Rivera
ЦП
9
Justin Rennicks
ЦФ
10
I. Gil
ЦФ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
6
Вилфрид Каптум
ЦФ
9
Джакомо Вриони
ЦФ
3-4-1-2
31
Мигел
3
Данкан
13
Неалис
33
Лонг
15
Рейес
23
Кассерес
90
Морган
24
Эдельман
82
Лукиньяс
47
Толкин
13
Маноэл
4-2-5
5
Бай
88
Фаррелл
22
24
Джонс
21
8
Полстер
26
7
Боу
13
8
Белл
1
Петрович
90
Морган
12
Неалис
12
Неалис
90
Морган
13
Маноэл
16
16
13
Маноэл
82
Лукиньяс
8
Кларк
8
Кларк
82
Лукиньяс
8
Белл
10
10
8
Белл
21
24
24
21
26
6
Каптум
6
Каптум
26
13
9
Вриони
9
Вриони
13
Остались в запасе
Нью-Йорк Ред Буллз
Нью-Инглэнд Революшн
18
Ryan Meara
ВР
65
Steven Sserwadda
ЦП
4
Хассан Ндам
ЦФ
22
Omir Fernandez
ЦФ
16
Викельман Кармона
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
36
Earl Edwards Jr.
ВР
4
Кристиан Макун
ЦЗ
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
72
Damian Rivera
ЦП
9
Justin Rennicks
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Остались в запасе
18
Ryan Meara
ВР
65
Steven Sserwadda
ЦП
4
Хассан Ндам
ЦФ
22
Omir Fernandez
ЦФ
16
Викельман Кармона
ЦФ
Остались в запасе
36
Earl Edwards Jr.
ВР
4
Кристиан Макун
ЦЗ
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
72
Damian Rivera
ЦП
9
Justin Rennicks
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Главный тренер
Брюс Арена
Статистика матча Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Информация о матче
Стадион:
Спортс Иллюстрейтид
Новости команд
Все
Нью-Йорк Ред Буллз
Нью-Инглэнд Революшн
«Бавария» выбрала неожиданную замену для травмированного Кейна
23 ноября
3
Миранчук сделал голевой пас, его клуб ушел с последнего места в МЛС
18 августа
МЛС. Миранчук отметился голевым действием впервые за 7 матчей
27 июля
МЛС. «Интер Майами» победил в матче с 10 голами, Месси отдал 2 передачи, у Суареса хет-трик
25 мая
МЛС. Клубы россиян на последних местах, Месси – без результативных действий в Юте
23 апреля
«Бавария» выбрала неожиданную замену для травмированного Кейна
23 ноября
3
Миранчук сделал голевой пас, его клуб ушел с последнего места в МЛС
18 августа
МЛС. «Интер Майами» победил в матче с 10 голами, Месси отдал 2 передачи, у Суареса хет-трик
25 мая
«Динамо» думает о возвращении иностранного тренера
2025.11.18 00:24
11
Экс-тренера «Динамо» Шварца уволили из клуба МЛС
2025.10.28 13:59
1
МЛС. Миранчук отметился голевым действием впервые за 7 матчей
27 июля
МЛС. Клубы россиян на последних местах, Месси – без результативных действий в Юте
23 апреля
Месси установил рекорд МЛС и вышел на 2-е место в гонке бомбардиров
2025.07.10 08:30
Месси сделал дубль в 4-м матче МЛС подряд
2025.07.10 07:50
МЛС. 2-й хет-трик Месси за неделю позволил «Интеру» разгромить «Нью-Инглэнд» (6:2)
2024.10.20 08:31
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+