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Расписание матчей
МЛС 2026
Колорадо - Коламбус
Колорадо - Коламбус: обзор матча 14 августа 2022
Колорадо
14.08.2022, воскресенье, 04:00
США. МЛС, 35 тур
1 : 1
Завершен
Коламбус
41'
Д. Рубио (П)
5'
К. Эрнандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Колорадо - Коламбус
90'
+3
Замена
Э. Моррис
️️️️
Артур
Замена
D. Toure
️️️️
М. Барриос
86'
80'
Замена
J. Igbekeme
️️️️
Д. Этьенн
Замена
C. Warner
️️️️
F. GutiÃ©rrez
80'
Желтая карточка
Д. Рубио
78'
71'
Замена
E. Hurtado
️️️️
Л. Диас
63'
Желтая карточка
Л. Зелараян
Замена
S. Beitashour
️️️️
Л. Эстевес
63'
Замена
С. Николсон
️️️️
J. Lewis
63'
Желтая карточка
Б. Акоста
43'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Рубио
41'
40'
Желтая карточка
Артур
Желтая карточка
Д. Уилсон
38'
35'
Желтая карточка
D. Nagbe
Желтая карточка
Л. Эстевес
28'
5'
ГОЛ! 0:1!
К. Эрнандес
Пас отдал
П. Сантуш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колорадо
27
Данни Уилсон
ЛЗ
16
Лукас Эстевес
ЛЗ
2
Keegan Rosenberry
ЦЗ
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
7
Микаэль Барриос
ЦП
6
Брайан Акоста
ЦП
14
Jonathan Lewis
ЦФ
23
Вилльям Ярброу
ЦФ
13
Felipe GutiÃ©rrez
ЦФ
11
Диего Рубио
ЦФ
9
Гьяси Зардес
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Коламбус
89
Элой Ром
ВР
31
Стивен Морейра
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
5
Милош Дегенек
ЦЗ
11
Деррик Этьенн
ЦП
7
Педру Сантуш
ЦП
6
Артур
ЦП
6
Darlington Nagbe
ЦП
10
Лукас Зелараян
АП
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
11
Луис Диас
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Колорадо
1
Clint Irwin
ВР
13
Anthony Markanich
ЦЗ
6
Ральф Призо-Мбонге
ОП
19
Сэм Николсон
ЦП
37
Dantouma Toure
ЦФ
33
Steven Beitashour
ЦФ
4
Густаво Валлесилья
ЦФ
32
Collen Warner
ЦФ
22
Max
ЦФ
Коламбус
24
Evan Bush
ВР
23
William Sands
ЦЗ
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
7
Yaw Yeboah
ЦП
12
James Igbekeme
ЦП
14
Marlon Hairston
ЦП
13
Джейсен Рассел-Роу
ЦФ
10
Эйдан Моррис
ЦФ
9
Erik Hurtado
ЦФ
4-2-5
16
Эстевес
2
5
Абубакар
27
Уилсон
7
Барриос
6
Акоста
23
Ярброу
9
Зардес
11
Рубио
13
14
3-4-1-2
89
Ром
31
Морейра
6
Менса
5
Дегенек
7
Сантуш
6
Артур
6
11
Этьенн
10
Зелараян
11
Диас
9
Эрнандес
14
19
Николсон
19
Николсон
14
7
Барриос
37
37
7
Барриос
16
Эстевес
33
33
16
Эстевес
13
32
32
13
11
Этьенн
12
12
11
Этьенн
6
Артур
10
Моррис
10
Моррис
6
Артур
11
Диас
9
9
11
Диас
Остались в запасе
Колорадо
Коламбус
1
Clint Irwin
ВР
13
Anthony Markanich
ЦЗ
6
Ральф Призо-Мбонге
ОП
4
Густаво Валлесилья
ЦФ
22
Max
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
24
Evan Bush
ВР
23
William Sands
ЦЗ
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
7
Yaw Yeboah
ЦП
14
Marlon Hairston
ЦП
13
Джейсен Рассел-Роу
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Остались в запасе
1
Clint Irwin
ВР
13
Anthony Markanich
ЦЗ
6
Ральф Призо-Мбонге
ОП
4
Густаво Валлесилья
ЦФ
22
Max
ЦФ
Остались в запасе
24
Evan Bush
ВР
23
William Sands
ЦЗ
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
7
Yaw Yeboah
ЦП
14
Marlon Hairston
ЦП
13
Джейсен Рассел-Роу
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Главный тренер
Калеб Портер
Статистика матча Колорадо - Коламбус
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
Спортинг Гудс Парк
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