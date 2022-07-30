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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес - Сиэтл
Лос-Анджелес - Сиэтл: обзор матча 30 июля 2022
Лос-Анджелес
30.07.2022, суббота, 06:00
США. МЛС, 31 тур
2 : 1
Завершен
Сиэтл
35'
К. Опоку
44'
К. Вела
14'
Х. Мурильо (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лос-Анджелес - Сиэтл
Замена
Р. Холлингшид
️️️️
Ф. Эскобар
83'
81'
Желтая карточка
Х. Арреага
76'
Желтая карточка
F. Montero
Замена
С. Ибеага
️️️️
Д. Кьеллини
72'
Замена
Б. Родригес
️️️️
К. Опоку
72'
68'
Замена
E. Dobbelaere
️️️️
Н. Толо
Замена
Г. Бэйл
️️️️
К. Аранго
63'
Замена
С. Мендес
️️️️
Л. Блессинг
63'
56'
Замена
F. Montero
️️️️
W. Bruin
Желтая карточка
Д. Паласиос
45'
ГОЛ! 2:1!
К. Вела
44'
ГОЛ! 1:1!
К. Опоку
Пас отдал
Л. Блессинг
35'
14'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Х. Мурильо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес
71
Максим Крепо
ВР
6
Диего Паласиос
ЛЗ
24
Франко Эскобар
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
3
Хесус Мурильо
ЦЗ
6
Илие Санчес
ОП
8
Хосе Сифуэнтес
ЦП
15
Латиф Блессинг
АП
90
Квадво Опоку
ЦФ
17
Кристиан Аранго
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
5
Нуху Толо
ЛЗ
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
16
Алекс Рольдан
ПЗ
13
Джордан Моррис
ЛВ
7
Кристиан Рольдан
ЦП
11
Альберт Русняк
ЦП
14
Николас Лодейро
ЦП
29
Will Bruin
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Лос-Анджелес
77
Джон МакКартни
ВР
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
5
Мбаке
ЦЗ
4
Эдди Сегура
ЦЗ
32
Себастьян Мендес
ОП
24
Райан Холлингшид
ЦП
18
Гарет Бэйл
ПВ
7
Брайан Родригес
ПВ
Сиэтл
30
Stefan Cleveland
ВР
25
Джексон Раген
ЦЗ
99
Dylan Teves
ЦП
12
Джош Атенсио
ЦФ
7
Лео Чу
ЦФ
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
4-1-1-1-3
71
Крепо
6
Паласиос
14
Кьеллини
3
Мурильо
24
Эскобар
6
Санчес
8
Сифуэнтес
15
Блессинг
10
Вела
17
Аранго
90
Опоку
3-2-3-1-1
24
Фрай
28
Гомес Андраде
3
Арреага
94
16
Рольдан
5
Толо
7
Рольдан
11
Русняк
14
Лодейро
13
Моррис
29
15
Блессинг
32
Мендес
32
Мендес
15
Блессинг
14
Кьеллини
25
Ибеага
25
Ибеага
14
Кьеллини
24
Эскобар
24
Холлингшид
24
Холлингшид
24
Эскобар
17
Аранго
18
Бэйл
18
Бэйл
17
Аранго
90
Опоку
7
Родригес
7
Родригес
90
Опоку
5
Толо
45
45
5
Толо
29
12
12
29
Остались в запасе
Лос-Анджелес
Сиэтл
77
Джон МакКартни
ВР
5
Мбаке
ЦЗ
4
Эдди Сегура
ЦЗ
Главный тренер
Стивен Черундоло
30
Stefan Cleveland
ВР
25
Джексон Раген
ЦЗ
99
Dylan Teves
ЦП
12
Джош Атенсио
ЦФ
7
Лео Чу
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Остались в запасе
77
Джон МакКартни
ВР
5
Мбаке
ЦЗ
4
Эдди Сегура
ЦЗ
Остались в запасе
30
Stefan Cleveland
ВР
25
Джексон Раген
ЦЗ
99
Dylan Teves
ЦП
12
Джош Атенсио
ЦФ
7
Лео Чу
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Главный тренер
Брайан Шметцер
Статистика матча Лос-Анджелес - Сиэтл
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
- : -
29.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Информация о матче
Стадион:
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