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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Инглэнд Революшн - Миннесота Юнайтед
Нью-Инглэнд Революшн - Миннесота Юнайтед: обзор матча 20 июня 2022
Нью-Инглэнд Революшн
20.06.2022, понедельник, 00:00
США. МЛС, 21 тур
2 : 1
Завершен
Миннесота Юнайтед
52'
Д. Борреро
69'
Г. Боу
36'
Э. Рейносо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нью-Инглэнд Революшн - Миннесота Юнайтед
84'
Желтая карточка
K. Lawrence
82'
Замена
J. Rosales
️️️️
В. Трапп
81'
Замена
А. Эну
️️️️
Ф. Фрагапане
80'
Желтая карточка
Б. Дибасси
80'
Желтая карточка
Л. Амарилья
Замена
M.
️️️️
В. Каптум
73'
Замена
R. Spaulding
️️️️
Д. Джонс
73'
ГОЛ! 2:1!
Г. Боу
69'
Замена
А. Ингви Траустасон
️️️️
J. Altidore
69'
68'
Желтая карточка
Р. Лод
58'
Желтая карточка
В. Трапп
ГОЛ! 1:1!
Д. Борреро
52'
Желтая карточка
Э. Фаррелл
36'
36'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Э. Рейносо
Желтая карточка
T. McNamara
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Инглэнд Революшн
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
24
ДеХуан Джонс
ЦЗ
7
Густаво Боу
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
1
Джордже Петрович
ЦФ
17
Jozy Altidore
ЦФ
26
Tommy McNamara
ЦФ
6
Вилфрид Каптум
ЦФ
77
Дилан Борреро
ЦФ
8
Джон Белл
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Миннесота Юнайтед
97
Дейн Сент-Клер
ВР
15
Майкл Боксолл
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
92
Kemar Lawrence
ЦЗ
16
Кервин Арриага
ОП
17
Робин Лод
ЦП
20
Вил Трапп
ЦП
10
Эмануэль Рейносо
АП
9
Луис Амарилья
ЦФ
7
Франко Фрагапане
ЦФ
27
D.J. Taylor
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Нью-Инглэнд Революшн
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
34
Ryan Spaulding
ЦЗ
9
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
72
Damian Rivera
ЦП
30
Мэтт Тернер
ЦФ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
13
Maciel
ЦФ
9
Justin Rennicks
ЦФ
Миннесота Юнайтед
21
Tyler Miller
ВР
91
Oniel Fisher
ЦЗ
15
Jacori Hayes
ЦП
30
Joseph Rosales
ЦП
13
Eric Dick
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
5
Nabilai Kibunguchy
ЦФ
21
Бонгокуле Хлонгване
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
3-2-5
20
88
Фаррелл
24
Джонс
7
Боу
10
Хиль
26
8
Белл
77
Борреро
6
Каптум
17
3-1-2-1-3
97
Сент-Клер
15
Боксолл
18
Дибасси
92
16
Арриага
17
Лод
20
Трапп
10
Рейносо
27
7
Фрагапане
9
Амарилья
24
Джонс
34
34
24
Джонс
17
9
Траустасон
9
Траустасон
17
6
Каптум
13
13
6
Каптум
20
Трапп
30
30
20
Трапп
7
Фрагапане
23
Эну
23
Эну
7
Фрагапане
Остались в запасе
Нью-Инглэнд Революшн
Миннесота Юнайтед
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
72
Damian Rivera
ЦП
30
Мэтт Тернер
ЦФ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
9
Justin Rennicks
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
21
Tyler Miller
ВР
91
Oniel Fisher
ЦЗ
15
Jacori Hayes
ЦП
13
Eric Dick
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
5
Nabilai Kibunguchy
ЦФ
21
Бонгокуле Хлонгване
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Остались в запасе
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
72
Damian Rivera
ЦП
30
Мэтт Тернер
ЦФ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
9
Justin Rennicks
ЦФ
Остались в запасе
21
Tyler Miller
ВР
91
Oniel Fisher
ЦЗ
15
Jacori Hayes
ЦП
13
Eric Dick
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
5
Nabilai Kibunguchy
ЦФ
21
Бонгокуле Хлонгване
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Главный тренер
Адриан Хит
Статистика матча Нью-Инглэнд Революшн - Миннесота Юнайтед
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Информация о матче
Стадион:
Жилетт Стэдиум
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Нью-Инглэнд Революшн
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