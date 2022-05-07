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Расписание матчей
МЛС 2026
Монреаль - Орландо Сити
Монреаль - Орландо Сити: обзор матча 07 мая 2022
Монреаль
07.05.2022, суббота, 23:00
США. МЛС, 14 тур
4 : 1
Завершен
Орландо Сити
21'
Ж. Ватерман
52'
Д. Михайлович
81'
Х. Торрес
84'
Z. Brault Guillard
72'
Ж. Моутинью
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монреаль - Орландо Сити
89'
Желтая карточка
Т. Уильямс
Замена
J. Kwizera
️️️️
Х. Торрес
87'
Замена
M. Miljevic
️️️️
Д. Михайлович
87'
87'
Замена
К. Смит
️️️️
Ж. Моутинью
ГОЛ! 4:1!
Z. Brault Guillard
Пас отдал
Х. Торрес
84'
ГОЛ! 3:1!
Х. Торрес
Пас отдал
Z. Brault Guillard
81'
Желтая карточка
С. Пьетт
79'
Замена
К. Камара
️️️️
Р. Киото
77'
76'
Замена
А. Переа
️️️️
М. Перейра
72'
ГОЛ! 2:1!
Ж. Моутинью
Пас отдал
М. Перейра
Замена
A. Hamdi
️️️️
М. Шоньер
72'
68'
Желтая карточка
Э. Кара
60'
Замена
Э. Кара
️️️️
Пато
58'
Замена
Д. Малрейни
️️️️
Б. Мичел
57'
Замена
Ж. Урсо
️️️️
С. Мендес
Желтая карточка
Р. Киото
55'
ГОЛ! 2:0!
Д. Михайлович
Пас отдал
I. Sunusi
52'
Желтая карточка
Д. Михайлович
42'
Желтая карточка
Ж. Ватерман
24'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Ватерман
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монреаль
1
Себастьян Бреза
ВР
4
Камал Миллер
ЦЗ
10
Джордже Михайлович
ЦП
66
Мэтью Шоньер
ЦП
6
Самуэль Пьетт
ЦП
26
Ласси Лаппалайнен
ЦП
99
Хоакин Торрес
ЦП
2
Жоэл Ватерман
ЦФ
9
Ромель Киото
ЦФ
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
4
Руди Камачо
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Орландо Сити
1
Педро Галлезе
ВР
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
21
Томас Уильямс
ЦЗ
13
Руан
ПЗ
11
Факундо Торрес
ЛВ
91
Бенжи Мичел
ЛВ
32
Себастьян Мендес
ОП
10
Маурисио Перейра
ЦП
5
Сесар Араухо
ЦП
12
Пато
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Монреаль
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
44
Rida Zouhir
ЦП
10
Matko Miljevic
ЦП
17
Jojea Kwizera
ЦФ
85
Кей Камара
ЦФ
22
Зоран Бассонг
ЦФ
41
Джеймс Пантемис
ЦФ
14
Ahmed Hamdi
ЦФ
Орландо Сити
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
24
Кайл Смит
ПЗ
23
Майкл Халлидэй
ПЗ
8
Андрес Переа
ОП
30
Жуниор Урсо
ЦП
11
Джейк Малрейни
ЦФ
27
Jack Lynn
ЦФ
9
Эркан Кара
ЦФ
1-5-4
1
Бреза
4
Миллер
66
Шоньер
6
Пьетт
26
Лаппалайнен
99
Торрес
10
Михайлович
2
Ватерман
4
Камачо
14
9
Киото
4-1-2-2-1
1
Галлезе
13
Руан
21
Шлегель
21
Уильямс
8
Моутинью
32
Мендес
10
Перейра
5
Араухо
11
Торрес
91
Мичел
12
Пато
Джонстон
2
2
Джонстон
10
Михайлович
10
10
10
Михайлович
99
Торрес
17
17
99
Торрес
9
Киото
85
Камара
85
Камара
9
Киото
66
Шоньер
14
14
66
Шоньер
8
Моутинью
24
Смит
24
Смит
8
Моутинью
10
Перейра
8
Переа
8
Переа
10
Перейра
32
Мендес
30
Урсо
30
Урсо
32
Мендес
91
Мичел
11
Малрейни
11
Малрейни
91
Мичел
12
Пато
9
Кара
9
Кара
12
Пато
Остались в запасе
Монреаль
Орландо Сити
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
44
Rida Zouhir
ЦП
22
Зоран Бассонг
ЦФ
41
Джеймс Пантемис
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
23
Майкл Халлидэй
ПЗ
27
Jack Lynn
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Остались в запасе
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
44
Rida Zouhir
ЦП
22
Зоран Бассонг
ЦФ
41
Джеймс Пантемис
ЦФ
Остались в запасе
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
23
Майкл Халлидэй
ПЗ
27
Jack Lynn
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Главный тренер
Оскар Пареха
Статистика матча Монреаль - Орландо Сити
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Информация о матче
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