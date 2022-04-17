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Расписание матчей
МЛС 2026
Сиэтл - Интер Майами
Сиэтл - Интер Майами: обзор матча 17 апреля 2022
Сиэтл
17.04.2022, воскресенье, 05:00
США. МЛС, 10 тур
0 : 1
Завершен
Интер Майами
41'
Р. Робинсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сиэтл - Интер Майами
90'
+2
Желтая карточка
М. Адамс
90'
Желтая карточка
Грегоре
83'
Замена
М. Адамс
️️️️
Ж. Мота
71'
Замена
Н. Аллен
️️️️
А. Ласситер
Замена
А. Русняк
️️️️
Д. Лейва
70'
Замена
Р. Руидиас
️️️️
W. Bruin
70'
64'
Замена
Б. Дюк
️️️️
Р. Тэйлор
Замена
К. Рольдан
️️️️
Д. Атенсио
46'
Замена
А. Рольдан
️️️️
J. Medranda
46'
41'
ГОЛ! 0:1!
Р. Робинсон
Пас отдал
Д. Йедлин
40'
Желтая карточка
К. МакВей
32'
Желтая карточка
Ж. Мота
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиэтл
30
Stefan Cleveland
ВР
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
22
Келин Роу
ЦП
6
Дэнни Лейва
ЦП
92
Abdoulaye Cissoko
ЦФ
12
Джош Атенсио
ЦФ
3
Обед Варгас
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
7
Лео Чу
ЦФ
29
Will Bruin
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Интер Майами
22
Ник Марсман
ВР
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
6
Айме Мабика
ЦЗ
21
Роберт Тэйлор
ЦП
97
Кристофер МакВей
ЦФ
10
Жена Мота
ЦФ
40
Грегоре
ЦФ
37
Дамион Лоу
ЦФ
7
Ариэль Ласситер
ЦФ
9
Леонардо Кампана
ЦФ
19
Робби Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
5
Нуху Толо
ЛЗ
25
Джексон Раген
ЦЗ
7
Кристиан Рольдан
ЦП
11
Альберт Русняк
ЦП
16
Алекс Рольдан
ЦП
14
Николас Лодейро
ЦП
9
Рауль Руидиас
ЦФ
7
Самуэль Адениран
ЦФ
Интер Майами
25
Клемент Диоп
ВР
32
Ноа Аллен
ЦЗ
5
Хайро Кинтерос
ЦЗ
25
Эмерсон Родригес
ЦП
12
Дрейк Каллендер
ЦФ
47
Мо Адамс
ЦФ
7
Брайс Дюк
ЦФ
2-2-5
30
3
Арреага
94
22
Роу
6
Лейва
3
Варгас
29
7
Чу
12
12
Атенсио
2-1-5
22
Марсман
2
Йедлин
6
Мабика
21
Тэйлор
40
Грегоре
19
Робинсон
9
Кампана
7
Ласситер
37
Лоу
12
Атенсио
7
Рольдан
7
Рольдан
12
Атенсио
6
Лейва
11
Русняк
11
Русняк
6
Лейва
94
16
Рольдан
16
Рольдан
94
29
9
Руидиас
9
Руидиас
29
7
Ласситер
32
Аллен
32
Аллен
7
Ласситер
10
Мота
47
Адамс
47
Адамс
10
Мота
21
Тэйлор
7
Дюк
7
Дюк
21
Тэйлор
Остались в запасе
Сиэтл
Интер Майами
24
Штефан Фрай
ВР
5
Нуху Толо
ЛЗ
25
Джексон Раген
ЦЗ
14
Николас Лодейро
ЦП
7
Самуэль Адениран
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
25
Клемент Диоп
ВР
5
Хайро Кинтерос
ЦЗ
25
Эмерсон Родригес
ЦП
12
Дрейк Каллендер
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Остались в запасе
24
Штефан Фрай
ВР
5
Нуху Толо
ЛЗ
25
Джексон Раген
ЦЗ
14
Николас Лодейро
ЦП
7
Самуэль Адениран
ЦФ
Остались в запасе
25
Клемент Диоп
ВР
5
Хайро Кинтерос
ЦЗ
25
Эмерсон Родригес
ЦП
12
Дрейк Каллендер
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Главный тренер
Фил Невилл
Статистика матча Сиэтл - Интер Майами
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
Стадион:
Люмен Филд
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