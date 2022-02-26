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Расписание матчей
МЛС 2026
Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед
Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед: обзор матча 26 февраля 2022
Филадельфия Юнион
26.02.2022, суббота, 21:00
США. МЛС, 1 тур
1 : 1
Завершен
Миннесота Юнайтед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Информация о матче
Стадион:
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Филадельфия Юнион
Миннесота Юнайтед
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