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Расписание матчей
Испания. Кубок
Эйбар - Мальорка
Эйбар - Мальорка: обзор матча 05 января 2022
Эйбар
05.01.2022, среда, 18:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
1 : 2
Завершен
Мальорка
45'
G. Blanco
69'
Х. Гайя
82'
Анхель
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Эйбар - Мальорка
Замена
Ф. Соль
️️️️
М. Атьенса
83'
82'
ГОЛ! 1:2!
Анхель
Пас отдал
Х. Льябрес
Желтая карточка
Х. Муньос
76'
73'
Замена
Р. Батталья
️️️️
М. Вальент
Замена
А. Акетче
️️️️
Кике
72'
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
G. Blanco
72'
69'
ГОЛ! 1:1!
Х. Гайя
Пас отдал
Х. Льябрес
63'
Желтая карточка
Ж. Састре
Замена
Х. Муньос
️️️️
Э. Экспозито
63'
Замена
А. Арбилья
️️️️
Э. Бургос
63'
61'
Замена
А. Ндиайе
️️️️
Абдон
60'
Замена
Анхель
️️️️
Х. Мбула
46'
Замена
И. Руис де Галаррета
️️️️
С. Севилья
46'
Замена
М. Вальент
️️️️
Ф. Руссо
ГОЛ! 1:0!
G. Blanco
Пас отдал
Робер
45'
Желтая карточка
G. Blanco
40'
Желтая карточка
C. Glauder
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Ander Cantero
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
3
Робер
ПЗ
20
Мигель Атьенса
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
5
Cristian Glauder
ЦФ
7
Кике
ЦФ
19
Gustavo Blanco
ЦФ
19
Y. Rahmani
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Мальорка
13
Лео Роман
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
4
Франко Руссо
ЦЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
19
Хави Льябрес
ЦП
14
Дани Родригес
АП
11
Хорди Мбула
ПВ
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
28
Paul Álvarez
ЦЗ
23
Альваро Техеро
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
43
Mikel Zabala
ЦП
29
Angel Troncho
ЦП
14
Хавьер Муньос
ЦФ
47
Агер Акетче
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
9
Фран Соль
ЦФ
Мальорка
1
Маноло Рейна
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
6
Антонио Санчес
ЦП
6
Родриго Батталья
ЦП
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
9
Анхель
ЦФ
14
Фер Ниньо
ЦФ
3-3-4
13
3
Этчейта
20
Бургос
3
Робер
20
Атьенса
6
Альварес
8
Экспозито
5
19
19
7
Кике
3-2-2-2-1
13
Роман
24
Гайя
4
Руссо
15
Седлар
25
Састре
5
Оливан
8
Севилья
19
Льябрес
11
Мбула
14
Родригес
9
Абдон
20
Бургос
23
Арбилья
23
Арбилья
20
Бургос
8
Экспозито
14
Муньос
14
Муньос
8
Экспозито
7
Кике
47
Акетче
47
Акетче
7
Кике
19
12
Льоренте
12
Льоренте
19
20
Атьенса
9
Соль
9
Соль
20
Атьенса
4
Руссо
24
Вальент
24
Вальент
4
Руссо
Вальент
6
Батталья
6
Батталья
Вальент
8
Севилья
16
Руис де Галаррета
16
Руис де Галаррета
8
Севилья
9
Абдон
21
Ндиайе
21
Ндиайе
9
Абдон
11
Мбула
9
Анхель
9
Анхель
11
Мбула
Остались в запасе
Эйбар
Мальорка
13
Йоель Родригес
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
28
Paul Álvarez
ЦЗ
23
Альваро Техеро
ЦЗ
43
Mikel Zabala
ЦП
29
Angel Troncho
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
1
Маноло Рейна
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
6
Антонио Санчес
ЦП
14
Фер Ниньо
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
28
Paul Álvarez
ЦЗ
23
Альваро Техеро
ЦЗ
43
Mikel Zabala
ЦП
29
Angel Troncho
ЦП
Остались в запасе
1
Маноло Рейна
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
6
Антонио Санчес
ЦП
14
Фер Ниньо
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Эйбар - Мальорка
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
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