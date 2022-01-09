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Англия. Кубок
Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед
Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 09 января 2022
Вулверхэмптон
09.01.2022, воскресенье, 17:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
3 : 0
Завершен
Шеффилд Юнайтед
14'
Д. Поденсе
72'
Н. Семеду
80'
Д. Поденсе
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед
Замена
Б. Жордау
️️️️
Р. Невеш
85'
Замена
Л. Кандл
️️️️
Д. Поденсе
85'
84'
Желтая карточка
Л. Фримен
ГОЛ! 3:0!
Д. Поденсе
Пас отдал
Р. Хименес
80'
79'
Замена
О. Норвуд
️️️️
С. Берге
ГОЛ! 2:0!
Н. Семеду
Пас отдал
Д. Поденсе
72'
Замена
Р. Хименес
️️️️
Ф. Силва
69'
Замена
Тринкау
️️️️
А. Траоре
68'
65'
Замена
О. Бурк
️️️️
Д. МакГолдрик
61'
Желтая карточка
К. Бешам
Замена
Ж. Моутинью
️️️️
Маршал
46'
46'
Замена
Л. Фримен
️️️️
Д. Робинсон
ГОЛ! 1:0!
Д. Поденсе
Пас отдал
Ф. Силва
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
21
Маршал
ЛЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
8
Рубен Невеш
ОП
18
Леандер Дендокер
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
21
Фабиу Силва
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
14
Джек Робинсон
ЛЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
24
Кайрон Гордон
ЦЗ
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
16
Сандер Берге
ОП
14
Конор Хурихейн
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Вулверхэмптон
1
Луи Молден
ВР
23
Декстер Лембикиса
ЦЗ
28
Дион Сэндерсон
ЦЗ
3
Райан Гилс
ЛП
6
Бруну Жордау
ЦП
25
Люк Кандл
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
9
Рауль Хименес
ЦФ
7
Тринкау
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
10
Оливер Норвуд
ЦП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
15
Люк Фримен
АП
1
Джейк Иствуд
ЦФ
27
Реган Слатер
ЦФ
10
Райан Брюстер
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
10
Вильям Осула
ЦФ
3-3-1-1-2
26
Радди
21
Айт Нури
3
Килман
15
Коди
21
Маршал
8
Невеш
27
Семеду
18
Дендокер
24
Траоре
21
Силва
11
Поденсе
3-3-2-2
25
Фодеринхэм
6
Бешам
24
Гордон
30
Норрингтон-Дэвис
2
Богль
16
Берге
14
Робинсон
14
Хурихейн
23
Осборн
17
МакГолдрик
14
Шарп
8
Невеш
6
Жордау
6
Жордау
8
Невеш
11
Поденсе
25
Кандл
25
Кандл
11
Поденсе
21
Маршал
8
Моутинью
8
Моутинью
21
Маршал
21
Силва
9
Хименес
9
Хименес
21
Силва
24
Траоре
7
Тринкау
7
Тринкау
24
Траоре
14
Робинсон
15
Фримен
15
Фримен
14
Робинсон
16
Берге
10
Норвуд
10
Норвуд
16
Берге
17
МакГолдрик
7
Бурк
7
Бурк
17
МакГолдрик
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Шеффилд Юнайтед
1
Луи Молден
ВР
23
Декстер Лембикиса
ЦЗ
28
Дион Сэндерсон
ЦЗ
3
Райан Гилс
ЛП
Главный тренер
Бруну Лажи
7
Илиман Ндиайе
ЦП
1
Джейк Иствуд
ЦФ
27
Реган Слатер
ЦФ
10
Райан Брюстер
ЦФ
10
Вильям Осула
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Остались в запасе
1
Луи Молден
ВР
23
Декстер Лембикиса
ЦЗ
28
Дион Сэндерсон
ЦЗ
3
Райан Гилс
ЛП
Остались в запасе
7
Илиман Ндиайе
ЦП
1
Джейк Иствуд
ЦФ
27
Реган Слатер
ЦФ
10
Райан Брюстер
ЦФ
10
Вильям Осула
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Главный тренер
Славиша Йоканович
Статистика матча Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
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