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Расписание матчей
Англия. Кубок
Питерборо Юнайтед - Бристоль Роверс
Питерборо Юнайтед - Бристоль Роверс: обзор матча 08 января 2022
Питерборо Юнайтед
08.01.2022, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
2 : 1
Завершен
Бристоль Роверс
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Питерборо Юнайтед - Бристоль Роверс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Питерборо Юнайтед
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Питерборо Юнайтед
- : -
28.11.2026
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Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бромли
1 : 1
24.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 17 тур
Бристоль Роверс
- : -
28.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 16 тур
Челтенхэм
0 : 3
21.11.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 15 тур
Бристоль Роверс
0 : 2
14.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Флитвуд
3 : 1
31.10.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 13 тур
Бристоль Роверс
0 : 0
24.10.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
20.10.2026
Солфорд Сити
Информация о матче
Стадион:
Лондон Роад
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Питерборо Юнайтед
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