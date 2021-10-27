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Материалы

Челси - Саутгемптон

26.10.2021, Вторник, 21:45 мск Лондон, стадион Стэмфорд Бридж Трансляция: Матч ТВ Англия. Кубок лиги, 1/8 финала Челси - Саутгемптон
Англия. Премьер-лига (2021/2022)
7 тур
2 октября, суббота 17:00 Челси 3:1 Саутгемптон
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
25 тур
20 февраля, суббота 15:30 Саутгемптон 1:1 Челси
5 тур
17 октября, суббота 17:00 Челси 3:3 Саутгемптон
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
19 тур
26 декабря, четверг 18:00 Челси 0:2 Саутгемптон
8 тур
6 октября, воскресенье 16:00 Саутгемптон 1:4 Челси
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
21 тур
2 января, среда 22:45 Челси 0:0 Саутгемптон
8 тур
7 октября, воскресенье 16:15 Саутгемптон 0:3 Челси
Англия. Кубок (2017/2018)
1/2 финала
22 апреля, воскресенье 17:00 Челси 2:0 Саутгемптон
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
34 тур
14 апреля, суббота 14:30 Саутгемптон 2:3 Челси
18 тур
16 декабря, суббота 18:00 Челси 1:0 Саутгемптон
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
34 тур
25 апреля, вторник 21:45 Челси 4:2 Саутгемптон
10 тур
30 октября, воскресенье 19:00 Саутгемптон 0:2 Челси
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
27 тур
27 февраля, суббота 18:00 Саутгемптон 1:2 Челси
8 тур
3 октября, суббота 19:30 Челси 1:3 Саутгемптон
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
29 тур
15 марта, воскресенье 16:30 Челси 1:1 Саутгемптон
19 тур
28 декабря, воскресенье 17:05 Саутгемптон 1:1 Челси
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
20 тур
1 января, среда 19:00 Саутгемптон 0:3 Челси
13 тур
1 декабря, воскресенье 20:10 Челси 3:1 Саутгемптон
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
31 тур
30 марта, суббота 19:00 Саутгемптон 2:1 Челси
17 тур
16 января, среда 23:45 Челси 2:2 Саутгемптон
Англия. Кубок (2012/2013)
3 раунд
5 января, суббота 19:00 Саутгемптон 1:5 Челси
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