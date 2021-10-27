Челси - Саутгемптон

|7 тур
|2 октября, суббота
|17:00
|Челси
|3:1
|Саутгемптон
|7 тур
|2 октября, суббота
|17:00
|Челси
|3:1
|Саутгемптон
|25 тур
|20 февраля, суббота
|15:30
|Саутгемптон
|1:1
|Челси
|5 тур
|17 октября, суббота
|17:00
|Челси
|3:3
|Саутгемптон
|19 тур
|26 декабря, четверг
|18:00
|Челси
|0:2
|Саутгемптон
|8 тур
|6 октября, воскресенье
|16:00
|Саутгемптон
|1:4
|Челси
|21 тур
|2 января, среда
|22:45
|Челси
|0:0
|Саутгемптон
|8 тур
|7 октября, воскресенье
|16:15
|Саутгемптон
|0:3
|Челси
|1/2 финала
|22 апреля, воскресенье
|17:00
|Челси
|2:0
|Саутгемптон
|34 тур
|14 апреля, суббота
|14:30
|Саутгемптон
|2:3
|Челси
|18 тур
|16 декабря, суббота
|18:00
|Челси
|1:0
|Саутгемптон
|34 тур
|25 апреля, вторник
|21:45
|Челси
|4:2
|Саутгемптон
|10 тур
|30 октября, воскресенье
|19:00
|Саутгемптон
|0:2
|Челси
|27 тур
|27 февраля, суббота
|18:00
|Саутгемптон
|1:2
|Челси
|8 тур
|3 октября, суббота
|19:30
|Челси
|1:3
|Саутгемптон
|29 тур
|15 марта, воскресенье
|16:30
|Челси
|1:1
|Саутгемптон
|19 тур
|28 декабря, воскресенье
|17:05
|Саутгемптон
|1:1
|Челси
|20 тур
|1 января, среда
|19:00
|Саутгемптон
|0:3
|Челси
|13 тур
|1 декабря, воскресенье
|20:10
|Челси
|3:1
|Саутгемптон
|31 тур
|30 марта, суббота
|19:00
|Саутгемптон
|2:1
|Челси
|17 тур
|16 января, среда
|23:45
|Челси
|2:2
|Саутгемптон
|3 раунд
|5 января, суббота
|19:00
|Саутгемптон
|1:5
|Челси