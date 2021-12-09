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Лига Европы 2026/2027
Лудогорец - Мидтьюлланд
Лудогорец - Мидтьюлланд: обзор матча 09 декабря 2021
Лудогорец
09.12.2021, четверг, 23:00
Лига Европы, группа F, 6 тур
0 : 0
Завершен
Мидтьюлланд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лудогорец - Мидтьюлланд
88'
Замена
Э. Святченко
️️️️
Паулиньо
78'
Замена
Д. Коолс
️️️️
Н. Дир
Замена
Д. Ротариу
️️️️
Д. Янков
76'
74'
Желтая карточка
Шарлес
68'
Замена
О. Серенсен
️️️️
Ж. Брумадо
Замена
Э. Ману
️️️️
П. Сотириу
63'
39'
Желтая карточка
Паулиньо
28'
Желтая карточка
Н. Дир
Желтая карточка
Сисиньо
24'
Желтая карточка
К. Десподов
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лудогорец
22
Сержио Падт
ВР
24
Оливье Вердон
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
14
Шоу
ОП
5
Клауде Гонсалвеш
ОП
25
Стефан Баджи
ЦП
8
Доминик Янков
АП
77
Кирил Десподов
ПВ
79
Пиерос Сотириу
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Дамбраускас
Мидтьюлланд
1
Йонас Лоссль
ВР
44
Николас Дир
ЛЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
18
Жуниньо
ЦЗ
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
35
Шарлес
ЦП
10
Эвандер
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
74
Жуниор Брумадо
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Лудогорец
31
Дамьян Христов
ВР
1
Кристиян Калина
ВР
79
Тихомир Димитров
ЦЗ
38
Шакилль Пинас
ЦЗ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
45
Элвис Ману
ЛВ
75
Петар Георгиев
ЦП
7
Дорин Ротариу
ПВ
51
Илкер Будинов
ЦФ
Мидтьюлланд
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
30
Джаред Томпсон
ВР
28
Эрик Святченко
ЦЗ
27
Дион Коолс
ЦЗ
58
Арал Симсир
ЛВ
18
Оливер Серенсен
ЦП
29
Оскар Фрауло
ЦП
9
Мадс Хансен
ПВ
9
Виктор Линд
ЦФ
4-2-1-2-1
22
Падт
40
Сисиньо
24
Вердон
32
Пластун
32
Икоко
14
Шоу
5
Гонсалвеш
25
Баджи
8
Янков
77
Десподов
79
Сотириу
3-2-4-1
1
Лоссль
29
Паулиньо
18
Жуниньо
2
Андерссон
3
Дальсгаард
44
Дир
11
Исаксен
10
Эвандер
77
Систо
35
Шарлес
74
Брумадо
79
Сотириу
45
Ману
45
Ману
79
Сотириу
8
Янков
7
Ротариу
7
Ротариу
8
Янков
29
Паулиньо
28
Святченко
28
Святченко
29
Паулиньо
44
Дир
27
Коолс
27
Коолс
44
Дир
74
Брумадо
18
Серенсен
18
Серенсен
74
Брумадо
Остались в запасе
Лудогорец
Мидтьюлланд
31
Дамьян Христов
ВР
1
Кристиян Калина
ВР
79
Тихомир Димитров
ЦЗ
38
Шакилль Пинас
ЦЗ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
75
Петар Георгиев
ЦП
51
Илкер Будинов
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Дамбраускас
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
30
Джаред Томпсон
ВР
29
Оскар Фрауло
ЦП
58
Арал Симсир
ЛВ
9
Мадс Хансен
ПВ
9
Виктор Линд
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Остались в запасе
31
Дамьян Христов
ВР
1
Кристиян Калина
ВР
79
Тихомир Димитров
ЦЗ
38
Шакилль Пинас
ЦЗ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
75
Петар Георгиев
ЦП
51
Илкер Будинов
ЦФ
Остались в запасе
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
30
Джаред Томпсон
ВР
29
Оскар Фрауло
ЦП
58
Арал Симсир
ЛВ
9
Мадс Хансен
ПВ
9
Виктор Линд
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Дамбраускас
Главный тренер
Бо Хенриксен
Статистика матча Лудогорец - Мидтьюлланд
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 16 тур
Ботев Враца
- : -
28.11.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
1 : 0
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
- : -
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Информация о матче
Стадион:
Арена Хувефарма
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